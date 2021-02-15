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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2175217621772178
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Спасибо за комент. Посмотрите аренду в OLX самостоятельно , извиняюсь что не знаю Ваших требований . Каждому как говорится , - своё нравится . Как по мне , у меня планки средние. Там уровень ремонта у2/3 хороший ,а цены на аренду в этих вариантах как бы невысокие , отобьются может через лет 100 или больше, учитывая затраты на ремонт и мебель, для меня вопрос почему люди пошли по такому затратному пути..
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:25

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

SerDem написав:С другой стороны зачем заробитчанину покупать квартиру в Киеве ,как вложение денег или для сдачи в аренду, если ему выгоднее купить где то по месту новой работы , и перевезти туда свою семью , - цены наверное уже уже одинаковые , и не платить за аренду или жить в вагончике , остаются только как вариант – это ИНОПЛАНЕТЯНЕ , надо ждать колонизации как в войне миров… cohan[/b]
иметь недвигу в новострое под сдачу в киеве - популярный бизнес украинского среднего класса вне зависимости от места работы, или постоянного проживания, в 15-17 в киевский котлован можно было впрыгнуть практически по цене аналогичного новостроя на периферии и многие воспользовались этой возможностью
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:59

Что то жалко мне стало среднего класса вне зависимости от места работы, или постоянного проживания , прямо до слёз, особенно со второй части местопроживания. Конечно , дело вкуса , можно и по минному полю ходить и даже прыгать только кто будет смотрящим за этим процессом в чужом то городе , тут в своем районе смотри в оба, хотя разные люди бывают, ситуации, бывают везунчики из представителей среднего класса , ну будут проблемы , ну сядет в машину , ну проедит 100- 200 км , ну перекроет вентиль, ну зальет 15 этажей, делов то…шутка , это к примеру
SerDem
 
Повідомлень: 116
З нами з: 09.12.11
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  #<1 ... 2175217621772178
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