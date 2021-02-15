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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2175217621772178
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Спасибо за комент. Посмотрите аренду в OLX самостоятельно , извиняюсь что не знаю Ваших требований . Каждому как говорится , - своё нравится . Как по мне , у меня планки средние. Там уровень ремонта у2/3 хороший ,а цены на аренду в этих вариантах как бы невысокие , отобьются может через лет 100 или больше, учитывая затраты на ремонт и мебель, для меня вопрос почему люди пошли по такому затратному пути..
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:25

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

SerDem написав:С другой стороны зачем заробитчанину покупать квартиру в Киеве ,как вложение денег или для сдачи в аренду, если ему выгоднее купить где то по месту новой работы , и перевезти туда свою семью , - цены наверное уже уже одинаковые , и не платить за аренду или жить в вагончике , остаются только как вариант – это ИНОПЛАНЕТЯНЕ , надо ждать колонизации как в войне миров… cohan[/b]
иметь недвигу в новострое под сдачу в киеве - популярный бизнес украинского среднего класса вне зависимости от места работы, или постоянного проживания, в 15-17 в киевский котлован можно было впрыгнуть практически по цене аналогичного новостроя на периферии и многие воспользовались этой возможностью
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:59

Что то жалко мне стало среднего класса вне зависимости от места работы, или постоянного проживания , прямо до слёз, особенно со второй части местопроживания. Конечно , дело вкуса , можно и по минному полю ходить и даже прыгать только кто будет смотрящим за этим процессом в чужом то городе , тут в своем районе смотри в оба, хотя разные люди бывают, ситуации, бывают везунчики из представителей среднего класса , ну будут проблемы , ну сядет в машину , ну проедит 100- 200 км , ну перекроет вентиль, ну зальет 15 этажей, делов то…шутка , это к примеру
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 07:33

  SerDem написав:С другой стороны зачем заробитчанину покупать квартиру в Киеве ,как вложение денег или для сдачи в аренду, если ему выгоднее купить где то по месту новой работы , и перевезти туда свою семью , - цены наверное уже уже одинаковые , и не платить за аренду или жить в вагончике , остаются только как вариант – это ИНОПЛАНЕТЯНЕ , надо ждать колонизации как в войне миров… cohan[/b]


С точки зрения логики, Вы правы.
НО не всегда логика - сильная сторона людей.
Я знаю несколько человек, заработавших деньги в забугорье и решивших стать лендлордами на киевском рынке аренды.
Кроме того, многие эмигранты, наслушавшись сказочных сказок пытаются не зная подводных камней и не видя картины в динамике, всунуть свои деньги в это.
Эта проблема появилась уже не один год как.
И не один год я это здесь пишу.
С каждым новым введенным новостроем конкуренция усиливается. Увеличивается предложение.
С каждым выбравшим поехать в условную "Польшу на клубнику" вместо Киева, спрос снижается.

Если-бы у нас, как в цивилизованных странах, сносили устаревший фонд, то перекосы были-бы не столь резки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:04

  rjkz написав:Если-бы у нас, как в цивилизованных странах, сносили устаревший фонд, то перекосы были-бы не столь резки.

Що саме зносити?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:36

  rjkz написав:
С точки зрения логики, Вы правы.
НО не всегда логика - сильная сторона людей.
Я знаю несколько человек, заработавших деньги в забугорье и решивших стать лендлордами на киевском рынке аренды.
Кроме того, многие эмигранты, наслушавшись сказочных сказок пытаются не зная подводных камней и не видя картины в динамике, всунуть свои деньги в это.
Эта проблема появилась уже не один год как.
И не один год я это здесь пишу.
С каждым новым введенным новостроем конкуренция усиливается. Увеличивается предложение.
С каждым выбравшим поехать в условную "Польшу на клубнику" вместо Киева, спрос снижается.

Если-бы у нас, как в цивилизованных странах, сносили устаревший фонд, то перекосы были-бы не столь резки.


Ну это ж не помешало вам вложиться в крайнюю квартирку. Или вы для дитяти брали?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:38

Предлагаю небольшой следственный эксперимент. Шаг 1 - виртуально сносим 5-ти этажки на печерске , их не много , но есть. Шаг 2- строим 25 жиломуравейники . Шаг 3- делаем ремонты своими рабочими ,занедорого, так как купить на Печерске квартиру может только приближенные к олигархии люди, и у них свои каналы по дизайну , ремонту, материалам, не то что у нас пересичних. Шаг 3- сдаем хатынки на ОЛХ в рекламу, и дальше по алгоритму через «или» , или сдаем если повезет , или не сдаем и тогда уходим в продажи если нужны деньги, а у нас и так много , девать не куда , то деваться ,опять же ,не куда , простите за тавтологию, возвращаемся к вершине алгоритма то есть к аренде , снижаем цену и сидим с удочкой на берегу. Мораль сей басни такова,- сейчас жиломуравейники рядом с Киевом за чертой , логистика хреновая , и конкурентной базой , альтернативой киевской недвиги по аренде рассматривается слабо , но если начать в городе сносить малоэтажки, то конкуренция в аренде только усилится, из за этого цены на первичке перестанут вяло расти , а цены на материалы как росли так и будут расти , итог – кризис в стройиндустрии..
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:34

При всім багатстві вибору, іншої альтернативи - немає!©

  rjkz написав:
  SerDem написав:С другой стороны зачем заробитчанину покупать квартиру в Киеве ,как вложение денег или для сдачи в аренду, если ему выгоднее купить где то по месту новой работы , и перевезти туда свою семью , - цены наверное уже уже одинаковые , и не платить за аренду или жить в вагончике , остаются только как вариант – это ИНОПЛАНЕТЯНЕ , надо ждать колонизации как в войне миров… cohan[/b]


С точки зрения логики, Вы правы.
НО не всегда логика - сильная сторона людей.
Я знаю несколько человек, заработавших деньги в забугорье и решивших стать лендлордами на киевском рынке аренды.
Кроме того, многие эмигранты, наслушавшись сказочных сказок пытаются не зная подводных камней и не видя картины в динамике, всунуть свои деньги в это.
Эта проблема появилась уже не один год как.
И не один год я это здесь пишу.
С каждым новым введенным новостроем конкуренция усиливается. Увеличивается предложение.
С каждым выбравшим поехать в условную "Польшу на клубнику" вместо Киева, спрос снижается.

Если-бы у нас, как в цивилизованных странах, сносили устаревший фонд, то перекосы были-бы не столь резки.

Все правильно і гарно написано ©
Но!
А альтернатива - є? :wink:
А альтернативи - нема! :lol:
Хіба з'явиться, як депоставки, що в гривні, а що в доларі - поповзуть вгору!

А покищо, як в тій пісні - "А хуліганов - нєт, нєт, нєт. Хуліганов - нєт!" :mrgreen:
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