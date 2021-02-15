Додано: Вів 08 лют, 2022 17:38

Предлагаю небольшой следственный эксперимент. Шаг 1 - виртуально сносим 5-ти этажки на печерске , их не много , но есть. Шаг 2- строим 25 жиломуравейники . Шаг 3- делаем ремонты своими рабочими ,занедорого, так как купить на Печерске квартиру может только приближенные к олигархии люди, и у них свои каналы по дизайну , ремонту, материалам, не то что у нас пересичних. Шаг 3- сдаем хатынки на ОЛХ в рекламу, и дальше по алгоритму через «или» , или сдаем если повезет , или не сдаем и тогда уходим в продажи если нужны деньги, а у нас и так много , девать не куда , то деваться ,опять же ,не куда , простите за тавтологию, возвращаемся к вершине алгоритма то есть к аренде , снижаем цену и сидим с удочкой на берегу. Мораль сей басни такова,- сейчас жиломуравейники рядом с Киевом за чертой , логистика хреновая , и конкурентной базой , альтернативой киевской недвиги по аренде рассматривается слабо , но если начать в городе сносить малоэтажки, то конкуренция в аренде только усилится, из за этого цены на первичке перестанут вяло расти , а цены на материалы как росли так и будут расти , итог – кризис в стройиндустрии..