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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 21:09
rjkz написав: drevlyanin написав:
Ну это ж не помешало вам вложиться в крайнюю квартирку. Или вы для дитяти брали?
Нет, это мой пройоп 2008 года.
С тех пор сразу умнеть начал.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, дурак их повторяет. (с)
Да не, я не о той. Сорока на хвосте принесла, что есть у очень похожего на Вас человека еще одна, относительно свежая "инвестиция".
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Додано: Сер 09 лют, 2022 04:02
drevlyanin написав: rjkz написав: drevlyanin написав:
Ну это ж не помешало вам вложиться в крайнюю квартирку. Или вы для дитяти брали?
Нет, это мой пройоп 2008 года.
С тех пор сразу умнеть начал.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, дурак их повторяет. (с)
Да не, я не о той. Сорока на хвосте принесла, что есть у очень похожего на Вас человека еще одна, относительно свежая "инвестиция".
не совсем понимаю о чем речь,
можно в личку о моей "инвестиции" (почему в ""?)
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rjkz
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