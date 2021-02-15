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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2176217721782179
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:09

  rjkz написав:
  drevlyanin написав:
Ну это ж не помешало вам вложиться в крайнюю квартирку. Или вы для дитяти брали?

Нет, это мой пройоп 2008 года.
С тех пор сразу умнеть начал.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, дурак их повторяет. (с)


Да не, я не о той. Сорока на хвосте принесла, что есть у очень похожего на Вас человека еще одна, относительно свежая "инвестиция".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 04:02

  drevlyanin написав:
  rjkz написав:
  drevlyanin написав:
Ну это ж не помешало вам вложиться в крайнюю квартирку. Или вы для дитяти брали?

Нет, это мой пройоп 2008 года.
С тех пор сразу умнеть начал.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, дурак их повторяет. (с)


Да не, я не о той. Сорока на хвосте принесла, что есть у очень похожего на Вас человека еще одна, относительно свежая "инвестиция".


не совсем понимаю о чем речь,
можно в личку о моей "инвестиции" (почему в ""?)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Не Киев , Днепр , зашёл в ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации , кафель, и фсё.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:34

  Vadim V написав:Не Киев , Днепр , зашёл в ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации , кафель, и фсё.


Не дорого прямо так скажу.
Я стока за 50 метров платил в баксах еще 10 лет назад.
Хомякоид
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  #<1 ... 2176217721782179
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