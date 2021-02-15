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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 21:09
rjkz написав: drevlyanin написав:
Ну это ж не помешало вам вложиться в крайнюю квартирку. Или вы для дитяти брали?
Нет, это мой пройоп 2008 года.
С тех пор сразу умнеть начал.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, дурак их повторяет. (с)
Да не, я не о той. Сорока на хвосте принесла, что есть у очень похожего на Вас человека еще одна, относительно свежая "инвестиция".
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Додано: Сер 09 лют, 2022 04:02
drevlyanin написав: rjkz написав: drevlyanin написав:
Ну это ж не помешало вам вложиться в крайнюю квартирку. Или вы для дитяти брали?
Нет, это мой пройоп 2008 года.
С тех пор сразу умнеть начал.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, дурак их повторяет. (с)
Да не, я не о той. Сорока на хвосте принесла, что есть у очень похожего на Вас человека еще одна, относительно свежая "инвестиция".
не совсем понимаю о чем речь,
можно в личку о моей "инвестиции" (почему в ""?)
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:29
Не Киев , Днепр , зашёл в декабре 2021, ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации (свет, вода), кафель,мультисплит инвертор и мебель в ванную , и фсё.
Востаннє редагувалось Vadim V
в П'ят 11 лют, 2022 20:43, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:34
Vadim V написав:
Не Киев , Днепр , зашёл в ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации , кафель, и фсё.
Не дорого прямо так скажу.
Я стока за 50 метров платил в баксах еще 10 лет назад.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:51
Vadim V написав:
Не Киев , Днепр , зашёл в декабре 2021, ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации (свет, вода), кафель,мультисплит инвертор и мебель в ванную , и фсё.
Мебель по всей квартире, техника, кухня, шторы и крючки учтены?
В Киеве, за 96 000 грн рабочие могут только грязь на объекте развести.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:57
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:58
UA написав: Vadim V написав:
Не Киев , Днепр , зашёл в декабре 2021, ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации (свет, вода), кафель,мультисплит инвертор и мебель в ванную , и фсё.
Мебель по всей квартире, техника, кухня, шторы и крючки учтены?
В Киеве, за 96 000 грн рабочие могут только грязь на объекте развести.
Нет , читайте внимательно.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:58
UA написав: Vadim V написав:
Не Киев , Днепр , зашёл в декабре 2021, ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации (свет, вода), кафель,мультисплит инвертор и мебель в ванную , и фсё.
Мебель по всей квартире, техника, кухня, шторы и крючки учтены?
В Киеве, за 96 000 грн рабочие могут только грязь на объекте развести.
Может ошибся , завтра перессчитаю.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:02
Vadim V написав:
Не Киев , Днепр , зашёл в декабре 2021, ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации (свет, вода), кафель,мультисплит инвертор и мебель в ванную , и фсё.
Почти шара.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:07
Vadim V написав:
Нет
UA написав: Vadim V написав:
Не Киев , Днепр , зашёл в декабре 2021, ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации (свет, вода), кафель,мультисплит инвертор и мебель в ванную , и фсё.
Мебель по всей квартире, техника, кухня, шторы и крючки учтены?
В Киеве, за 96 000 грн рабочие могут только грязь на объекте развести.
, читайте внимательно.
Я то знаю, что 350 000 грн ремонт под ключ (полностью, так что больше денег вкладывать не нужно, совсем не нужно) на 60 квадратах невозможен в принципе.
А многие почитают, и сделают вывод что вам это удалось.
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