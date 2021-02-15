|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 лют, 2022 01:50
Vadim V написав:
Не Киев , Днепр , зашёл в декабре 2021, ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации (свет, вода), кафель,мультисплит инвертор и мебель в ванную , и фсё.
В "Гранях" наконец то дали свет и пустили лифты?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|95432
|15512024
|
|
|985
|1399957
|
|
|138
|256681
|