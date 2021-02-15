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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2177217821792180
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 01:50

  Vadim V написав:Не Киев , Днепр , зашёл в декабре 2021, ремонт новостроя 60+ квадратных метров. Материалы - 260000 т.грн. Работа - 96000 грн. Простенки ,коммуникации (свет, вода), кафель,мультисплит инвертор и мебель в ванную , и фсё.

В "Гранях" наконец то дали свет и пустили лифты?
барабашов
 
Повідомлень: 2207
З нами з: 16.06.15
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  #<1 ... 2177217821792180
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