В "Гранях" наконец то дали свет и пустили лифты?
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Додано: Суб 12 лют, 2022 01:50
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:51
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Я то знаю, что 350 000 грн ремонт под ключ (полностью, так что больше денег вкладывать не нужно, совсем не нужно) на 60 квадратах невозможен в принципе.
А многие почитают, и сделают вывод что вам это удалось.[/quote]
У меня получается, но не в Киеве, конечно
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