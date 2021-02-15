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Додано: Пон 14 лют, 2022 10:18
BIGor влага излишняя будет, даже если вент канал на кухне не забит. и запах при регулярной готовке тоже будет. Вытяжки всегда ставлю, не менее 400 м3/час пподуктивностью
Додано: Пон 14 лют, 2022 10:59
То фейкові 400 м3/годину. Об,єм кухні в хрущовці 14 м3. Це мінімальний об,єм, в інших квартирах він більший.
400:14 = 29 разів.
Щоб за годину повітря змінити там 29 разів, повинен стояти промисловий електромотор 2-3 кВт з пропелером і тяга буде така, як в хімічних чи певних фізичних лабораторіях. Неначе на мотоциклі їдеш.
Додано: Пон 14 лют, 2022 13:19
Frant про фейковость этого показателя вкурсе, но надо же на какие-то сопоставимые величины ориентироваться. Т.е. на одном написано 100, а на другом этого же производителя 400, понятно какой брать
Там еще и площадь сечения вент канала имеет значения, высота канала.
Додано: Пон 14 лют, 2022 16:23
Пожалуй с сечения вентканала и нужно начинать.
Вытяжек на 1000 кубов по 1000 евро подключенных к вентканалу 6 на 10 см с 8 поворотим я насмотрелся.
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:46
При експлуатації газова плита дорожча чим індукційна.
При вартості газу 8.70 грн. + доставка, та електрики в 1.68 грн.
Якось рахував, ще коли був газ по 8 грн без різних доставок і електрика по 1.5грн, дані були до 3 знаку по газовому лічильнику, і електролічильнику до 2 знаку в розетку, то нагріти літр води однієї температури в електрочайнику і на газовій плиті на електриці було дешевше на 30%. Зараз деталей вже не приведу, давно було, але висновок для себе зробив, де стоять лічильники на газ, там використовувати електрику де тільки можна.
Але якісна індукційка буде дорожча для покупки чим газова (потужна 7,4 кВт, без скважності і двоплатна), але набагато зручніша в експлуатації, таймери, точні градації потужностей, автовимкнення, безпечність.
Єдиний недолік, на мій погляд, це те, що за нею треба більше прибирати, тому що поверхня завжди повинна бути чистою, на газовій такого критичної вимоги немає..
Вытяжка, якщо напряму на вулицю, то можна поставити потужну, більше чим 300-400 м3/год, наприклад, якщо кухня велика більше 20 квадратів, то треба мінімум 600, а краще 800-1200, але такі витяжки мало розповсюджені і дорогі...
Без витяжки квартира вбивається дуже швидко, навіть якщо варити тільки макарони. В орендовану просто обов'язкова, хоча б сама проста.
Але треба обов'язково ставити з двома зворотними клапанами і трійником щоб не вбивати пасивну вентиляцію через вентканал коли витяжка не працює.
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:11
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