Додано: Сер 16 лют, 2022 11:46

Frant написав: Газова плита - однозначно вигідніша за електро. В 1,5 рази, не меньше. Щоб отримати електроенергію, треба спалити той же газ чи вугілля чи розігріти атомний котел, нагріти воду до паротворення, потім пар пустити через турбіну, щоб вона оберталась, виробити електроенергію (з певними втратами) і з певними втратами транспортувати її по електромережі до споживача. Газ - простіше, суттєво простіше.



Це якщо порівнювати в лоб, згідно законів фізики. З врахуванням дотацій і субсидій - можливі і інші варіанти. Газова плита - однозначно вигідніша за електро. В 1,5 рази, не меньше. Щоб отримати електроенергію, треба спалити той же газ чи вугілля чи розігріти атомний котел, нагріти воду до паротворення, потім пар пустити через турбіну, щоб вона оберталась, виробити електроенергію (з певними втратами) і з певними втратами транспортувати її по електромережі до споживача. Газ - простіше, суттєво простіше.Це якщо порівнювати в лоб, згідно законів фізики. З врахуванням дотацій і субсидій - можливі і інші варіанти.

При експлуатації газова плита дорожча чим індукційна.При вартості газу 8.70 грн. + доставка, та електрики в 1.68 грн.Якось рахував, ще коли був газ по 8 грн без різних доставок і електрика по 1.5грн, дані були до 3 знаку по газовому лічильнику, і електролічильнику до 2 знаку в розетку, то нагріти літр води однієї температури в електрочайнику і на газовій плиті на електриці було дешевше на 30%. Зараз деталей вже не приведу, давно було, але висновок для себе зробив, де стоять лічильники на газ, там використовувати електрику де тільки можна.Але якісна індукційка буде дорожча для покупки чим газова (потужна 7,4 кВт, без скважності і двоплатна), але набагато зручніша в експлуатації, таймери, точні градації потужностей, автовимкнення, безпечність.Єдиний недолік, на мій погляд, це те, що за нею треба більше прибирати, тому що поверхня завжди повинна бути чистою, на газовій такого критичної вимоги немає..Вытяжка, якщо напряму на вулицю, то можна поставити потужну, більше чим 300-400 м3/год, наприклад, якщо кухня велика більше 20 квадратів, то треба мінімум 600, а краще 800-1200, але такі витяжки мало розповсюджені і дорогі...Без витяжки квартира вбивається дуже швидко, навіть якщо варити тільки макарони. В орендовану просто обов'язкова, хоча б сама проста.Але треба обов'язково ставити з двома зворотними клапанами і трійником щоб не вбивати пасивну вентиляцію через вентканал коли витяжка не працює.