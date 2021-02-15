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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 лют, 2022 10:59
budmix_org написав:
Вытяжки всегда ставлю, не менее 400 м3/час пподуктивностью
То фейкові 400 м3/годину. Об,єм кухні в хрущовці 14 м3. Це мінімальний об,єм, в інших квартирах він більший.
400:14 = 29 разів.
Щоб за годину повітря змінити там 29 разів, повинен стояти промисловий електромотор 2-3 кВт з пропелером і тяга буде така, як в хімічних чи певних фізичних лабораторіях. Неначе на мотоциклі їдеш.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 13:19
Frant
про фейковость этого показателя вкурсе, но надо же на какие-то сопоставимые величины ориентироваться. Т.е. на одном написано 100, а на другом этого же производителя 400, понятно какой брать
Там еще и площадь сечения вент канала имеет значения, высота канала.
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budmix_org
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Додано: Пон 14 лют, 2022 16:23
budmix_org написав:Frant
про фейковость этого показателя вкурсе, но надо же на какие-то сопоставимые величины ориентироваться. Т.е. на одном написано 100, а на другом этого же производителя 400, понятно какой брать
Там еще и площадь сечения вент канала имеет значения, высота канала.
Пожалуй с сечения вентканала и нужно начинать.
Вытяжек на 1000 кубов по 1000 евро подключенных к вентканалу 6 на 10 см с 8 поворотим я насмотрелся.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:46
Frant написав:
Газова плита - однозначно вигідніша за електро. В 1,5 рази, не меньше. Щоб отримати електроенергію, треба спалити той же газ чи вугілля чи розігріти атомний котел, нагріти воду до паротворення, потім пар пустити через турбіну, щоб вона оберталась, виробити електроенергію (з певними втратами) і з певними втратами транспортувати її по електромережі до споживача. Газ - простіше, суттєво простіше.
Це якщо порівнювати в лоб, згідно законів фізики. З врахуванням дотацій і субсидій - можливі і інші варіанти.
При експлуатації газова плита дорожча чим індукційна.
При вартості газу 8.70 грн. + доставка, та електрики в 1.68 грн.
Якось рахував, ще коли був газ по 8 грн без різних доставок і електрика по 1.5грн, дані були до 3 знаку по газовому лічильнику, і електролічильнику до 2 знаку в розетку, то нагріти літр води однієї температури в електрочайнику і на газовій плиті на електриці було дешевше на 30%. Зараз деталей вже не приведу, давно було, але висновок для себе зробив, де стоять лічильники на газ, там використовувати електрику де тільки можна.
Але якісна індукційка буде дорожча для покупки чим газова (потужна 7,4 кВт, без скважності і двоплатна), але набагато зручніша в експлуатації, таймери, точні градації потужностей, автовимкнення, безпечність.
Єдиний недолік, на мій погляд, це те, що за нею треба більше прибирати, тому що поверхня завжди повинна бути чистою, на газовій такого критичної вимоги немає..
Вытяжка, якщо напряму на вулицю, то можна поставити потужну, більше чим 300-400 м3/год, наприклад, якщо кухня велика більше 20 квадратів, то треба мінімум 600, а краще 800-1200, але такі витяжки мало розповсюджені і дорогі...
Без витяжки квартира вбивається дуже швидко, навіть якщо варити тільки макарони. В орендовану просто обов'язкова, хоча б сама проста.
Але треба обов'язково ставити з двома зворотними клапанами і трійником щоб не вбивати пасивну вентиляцію через вентканал коли витяжка не працює.
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_Mykola_
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Додано: Сер 16 лют, 2022 13:33
Frant написав: _Mykola_ написав:
Зараз деталей вже не приведу, давно було, але висновок для себе зробив, де стоять лічильники на газ, там використовувати електрику де тільки можна.
це добре, доки держава субсидує електроенергетику)))
Коли електрика стане по 3,5-4 грн/кВт - тоді публіка заспіває іншу пісню.
И газ по 30, песню будут петь тоскливую
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alter
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Додано: Сер 16 лют, 2022 23:42
_Mykola_ написав:
Але якісна індукційка буде дорожча для покупки чим газова (потужна 7,4 кВт, без скважності і двоплатна), але набагато зручніша в експлуатації, таймери, точні градації потужностей, автовимкнення, безпечність.
Єдиний недолік, на мій погляд, це те, що за нею треба більше прибирати, тому що поверхня завжди повинна бути чистою, на газовій такого критичної вимоги немає..
В Німеччині користуюсь індукцією. Не помітив якихось особливостей в прибиранні.
Дуже зручно.
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Хомякоид
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Додано: Сер 16 лют, 2022 23:48
Хомякоид написав: _Mykola_ написав:
Але якісна індукційка буде дорожча для покупки чим газова (потужна 7,4 кВт, без скважності і двоплатна), але набагато зручніша в експлуатації, таймери, точні градації потужностей, автовимкнення, безпечність.
Єдиний недолік, на мій погляд, це те, що за нею треба більше прибирати, тому що поверхня завжди повинна бути чистою, на газовій такого критичної вимоги немає..
В Німеччині користуюсь індукцією. Не помітив якихось особливостей в прибиранні.
Дуже зручно.
Поддерживаю, индукция -- мегаудобное устройство. Возможно, предыдущий оратор перепутал ее с стеклокерамической плитой, которая действительно всегда должна быть максимально чистой, чтобы ничего не пригорало к стеклянной поверхности.
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alter
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Додано: Чет 17 лют, 2022 00:18
alter написав:
Поддерживаю, индукция -- мегаудобное устройство. Возможно, предыдущий оратор перепутал ее с стеклокерамической плитой, которая действительно всегда должна быть максимально чистой, чтобы ничего не пригорало к стеклянной поверхности.
Стеклокерамика индукционной плиты требует ухода и чистки. Если ставить посуду на грязную поверхность, то появляются пятна и разводы которые потом отмыть ну никак не получится даже со скребком и химическими средствами. Странно что Вам удается ставить на грязную поверхность посуду и потом не получать пригоревших пятен и пленки разводов. Вы точно на ней готовите?
И, если что, производителей стеклокерамики для индукционок всего два.
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_Mykola_
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Додано: Чет 17 лют, 2022 03:16
_Mykola_ написав: alter написав:
Поддерживаю, индукция -- мегаудобное устройство. Возможно, предыдущий оратор перепутал ее с стеклокерамической плитой, которая действительно всегда должна быть максимально чистой, чтобы ничего не пригорало к стеклянной поверхности.
Стеклокерамика индукционной плиты требует ухода и чистки. Если ставить посуду на грязную поверхность, то появляются пятна и разводы которые потом отмыть ну никак не получится даже со скребком и химическими средствами. Странно что Вам удается ставить на грязную поверхность посуду и потом не получать пригоревших пятен и пленки разводов. Вы точно на ней готовите?
И, если что, производителей стеклокерамики для индукционок всего два.
Я пользовался как обычной стеклокерамикой, так и индукционной. И разница между ними колоссальна. Несмотря на то, что чистить надо обе, вот то, что вы описываете, как раз характерно для обычной, а не для индукционной.
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