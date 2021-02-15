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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 лют, 2022 07:51
Frant написав: alter написав: _Mykola_ написав:
Стеклокерамика индукционной плиты требует ухода и чистки. Если ставить посуду на грязную поверхность, то появляются пятна и разводы которые потом отмыть ну никак не получится даже со скребком и химическими средствами. Странно что Вам удается ставить на грязную поверхность посуду и потом не получать пригоревших пятен и пленки разводов. Вы точно на ней готовите?
И, если что, производителей стеклокерамики для индукционок всего два.
Я пользовался как обычной стеклокерамикой, так и индукционной. И разница между ними колоссальна. Несмотря на то, что чистить надо обе, вот то, что вы описываете, как раз характерно для обычной, а не для индукционной.
Тут гілка про орендні квартири, а не про індукційні плити.
Квартирантам - індукційна плита???
Вони її засруть або поламають за півроку, за рік!
Ну а какую тогда ставить? "Модную" советскую с блинами?
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Додано: Чет 17 лют, 2022 08:24
Frant написав:
Квартирантам - індукційна плита???
Вони її засруть або поламають за півроку, за рік!
Насколько помню ваш сегмент аренды это практически самое дешевое киевское жилье, где арендаторы как правило жители отдаленных сел со всеми вытекающими. Естественно они вам не то что индукцию ушатают, они елду резиновую сломают.
В последнем моем эконом объекте на оболони разделывали тушу на кухне. И это последний мой объект был из серии "эконом". Избавился и счастлив. Пусть в более высоком сегменте простои дольше, но с уверенностью в 100% скажу, что ремонт сохраняет свежесть намного дольше.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 08:38
hume написав: Frant написав:
Квартирантам - індукційна плита???
Вони її засруть або поламають за півроку, за рік!
Насколько помню ваш сегмент аренды это практически самое дешевое киевское жилье, где арендаторы как правило жители отдаленных сел со всеми вытекающими. Естественно они вам не то что индукцию ушатают, они елду резиновую сломают.
В последнем моем эконом объекте на оболони разделывали тушу на кухне. И это последний мой объект был из серии "эконом". Избавился и счастлив. Пусть в более высоком сегменте простои дольше, но с уверенностью в 100% скажу, что ремонт сохраняет свежесть намного дольше.
Ні, в мене не найдешевший сегмент.
Квартири з ремонтами, біля метро.
Очевидно, ремонт треба робити антивандальний, і квартиру здавати порожньою, як в Америці чи Зах. Європі. Без меблів, без газплити. Порожньою.
Щодо дорожчих квартир в центрі - приятель здає. Все те ж саме. Квартиранти навіть підмести/пропилососити не хочуть, у власному помешканні! Роками в пилюці і павутинні живуть.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:16
Frant написав:
Ні, в мене не найдешевший сегмент.
Квартири з ремонтами, біля метро.
Хэ-хэ, будки флая мы в расчет не берем это отдельный вид недвижимости.
ПС.
Вот именно в такой квартире мне тушку и разделывали. Одно дело когда в квартире беспорядок, который можно пропылесосить. И совсем другое когда в квартиру заселяются люди для которых отсутствие одного крючка в ванной повод всадить дверь пару гвоздей потому что они у себя дома так делали
Востаннє редагувалось hume
в Чет 17 лют, 2022 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:19
hume написав: Frant написав:
Ні, в мене не найдешевший сегмент.
Квартири з ремонтами, біля метро.
Хэ-хэ, будки флая мы в расчет не берем это отдельный вид недвижимости.
ПС.
Вот именно в такой квартире мне тушку и разделывали. Одно дело когда в квартире беспорядок, который можно пропылесосить. И совсем другое когда в квартиру заселяются люди для которых отсутствие одного крючка в ванной повод всадить дверь пару гвоздей потому,что они у себя дома так делали
Мені смішно читати ваші опуси)))Рівень культури - він у нації селян і сантехніків приблизно однаковий. В українців ніколи не було власної аристократії
В центрі, біля центру - все одне і те ж саме.
Окраїна - то окрема розмова.
Нічого там не мав і не планую.
Щодо пилюки і павутиння в квартирі - ви мовчки погодились, що навіть в дорогому секторі , в центрі, ніхто їх не прибирає, доки власник квартир не наведе порядок)))
Взагалі-то для мене основним критерієм є рентабельність бізнесу.
Хочете індукційну плиту? Сучасний євроремонт? Будь ласка - але рентабельність повинна бути не меньше 6-7% річних. Якщо цього немає, нічого розкидувати бісер перед свинями.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:32
Frant написав:
[
Щодо пилюки і павутиння в квартирі - ви мовчки погодились, що навіть в дорогому секторі , в центрі, ніхто їх не прибирає, доки власник квартир не наведе порядок)))
Взагалі-то для мене основним критерієм є рентабельність бізнесу
Рентабельность бизнеса вряд ли будет ниже 7%, нужно очень сильно постараться
А опус про пылюку даже комментировать не хочу, у большинства занятых людей дважды в неделю домработницы, поэтому квартиры в классе бизнес практически всегда убраны
Вообще эта тема поднималась несколько раз и по ряду критериев амортизация ремонта в разы ниже, чем в экономе. Поэтому пара процентов рентабельности в эклноме выльется в новый ремонт через 10 лет.
Это как амортизация портовой шлюхи за 10 лет
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:36
hume написав:
А опус про пылюку даже комментировать не хочу, у большинства занятых людей дважды в неделю домработницы, поэтому квартиры в классе бизнес
мова не про бізнес клас, а про ширпотребівські квартири біля метро, біля центру.
Про бізнес клас для оренди - мені здається, що конкуренція і простої там просто колосальна.
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Рентабельність 9% річних - вам ці цифри щось говорять?
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