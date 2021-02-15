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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2180218121822183
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 08:24

  Frant написав:Квартирантам - індукційна плита???
Вони її засруть або поламають за півроку, за рік!

Насколько помню ваш сегмент аренды это практически самое дешевое киевское жилье, где арендаторы как правило жители отдаленных сел со всеми вытекающими. Естественно они вам не то что индукцию ушатают, они елду резиновую сломают.

В последнем моем эконом объекте на оболони разделывали тушу на кухне. И это последний мой объект был из серии "эконом". Избавился и счастлив. Пусть в более высоком сегменте простои дольше, но с уверенностью в 100% скажу, что ремонт сохраняет свежесть намного дольше.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 08:38

  hume написав:
  Frant написав:Квартирантам - індукційна плита???
Вони її засруть або поламають за півроку, за рік!

Насколько помню ваш сегмент аренды это практически самое дешевое киевское жилье, где арендаторы как правило жители отдаленных сел со всеми вытекающими. Естественно они вам не то что индукцию ушатают, они елду резиновую сломают.

В последнем моем эконом объекте на оболони разделывали тушу на кухне. И это последний мой объект был из серии "эконом". Избавился и счастлив. Пусть в более высоком сегменте простои дольше, но с уверенностью в 100% скажу, что ремонт сохраняет свежесть намного дольше.

Ні, в мене не найдешевший сегмент.
Квартири з ремонтами, біля метро.
Очевидно, ремонт треба робити антивандальний, і квартиру здавати порожньою, як в Америці чи Зах. Європі. Без меблів, без газплити. Порожньою.

Щодо дорожчих квартир в центрі - приятель здає. Все те ж саме. Квартиранти навіть підмести/пропилососити не хочуть, у власному помешканні! Роками в пилюці і павутинні живуть.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:16

  Frant написав:Ні, в мене не найдешевший сегмент.
Квартири з ремонтами, біля метро.

Хэ-хэ, будки флая мы в расчет не берем это отдельный вид недвижимости.

ПС.
Вот именно в такой квартире мне тушку и разделывали. Одно дело когда в квартире беспорядок, который можно пропылесосить. И совсем другое когда в квартиру заселяются люди для которых отсутствие одного крючка в ванной повод всадить дверь пару гвоздей потому что они у себя дома так делали
Востаннє редагувалось hume в Чет 17 лют, 2022 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:32

  Frant написав:[
Щодо пилюки і павутиння в квартирі - ви мовчки погодились, що навіть в дорогому секторі , в центрі, ніхто їх не прибирає, доки власник квартир не наведе порядок)))

Взагалі-то для мене основним критерієм є рентабельність бізнесу

Рентабельность бизнеса вряд ли будет ниже 7%, нужно очень сильно постараться

А опус про пылюку даже комментировать не хочу, у большинства занятых людей дважды в неделю домработницы, поэтому квартиры в классе бизнес практически всегда убраны


Вообще эта тема поднималась несколько раз и по ряду критериев амортизация ремонта в разы ниже, чем в экономе. Поэтому пара процентов рентабельности в эклноме выльется в новый ремонт через 10 лет.

Это как амортизация портовой шлюхи за 10 лет
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:36

  hume написав:А опус про пылюку даже комментировать не хочу, у большинства занятых людей дважды в неделю домработницы, поэтому квартиры в классе бизнес

мова не про бізнес клас, а про ширпотребівські квартири біля метро, біля центру.
Про бізнес клас для оренди - мені здається, що конкуренція і простої там просто колосальна.
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Рентабельність 9% річних - вам ці цифри щось говорять? :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:47

  Frant написав:Рівень культури - він у нації селян і сантехніків приблизно однаковий. В українців ніколи не було власної аристократії

Каких сантехников?
Сантехника в сегодняшних ремонтах самое проблемное место.

Штукатурку - малярку - плитку "специалисты" из мегакорпорации "А мы всегда так делаем" как то освоили. Электрика весьма дуракоустойчива. А вот сантехника это просто
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:56

  alter написав:Я пользовался как обычной стеклокерамикой, так и индукционной. И разница между ними колоссальна. Несмотря на то, что чистить надо обе, вот то, что вы описываете, как раз характерно для обычной, а не для индукционной.

К обычной стеклокерамике нужно привыкнуть.
Главная проблема инерционность нагрева и вылив содержимого кастрюль на горячую зону. Фиг потом отмоешь. Арендаторы без опыта пользования загадят обычную стеклокерамику.
EUROKERA сильно менее износостойка, чем SCHOTT CERAN
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 11:07

  hume написав:Рентабельность бизнеса вряд ли будет ниже 7%, нужно очень сильно постараться

А опус про пылюку даже комментировать не хочу, у большинства занятых людей дважды в неделю домработницы, поэтому квартиры в классе бизнес практически всегда убраны


Вообще эта тема поднималась несколько раз и по ряду критериев амортизация ремонта в разы ниже, чем в экономе. Поэтому пара процентов рентабельности в эклноме выльется в новый ремонт через 10 лет.

Это как амортизация портовой шлюхи за 10 лет

Есть один момент - пати в квартирах бизнес - класса.
Контингент эконома вынужден ходить на работу и гулянки чаще, чем раз в неделю затруднительны.
А в бизнес классе, дети успешных родителей устраивают пьянки гулянки и наркооргии практически каждый день. Алкоголь и наркотики качественные, отходняки сравнительно легкие. Готовить на компанию не нужно, пользуются доставкой еды из ресторанов.
Это вы просто пока удачно подбирали контингент.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

До теми про електроплита vs газова
В платіжках за електроенергію в останні місяці мені друкують пояснення до нарахування, і серед кількох цікавих речей які там є такий рядок:

"Компенсація через механізм покладення спеціальних
обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО)"

Значення у нього всюди від'ємні (по тарифу для дня і ночі) і якщо його забрати, то тарифом буде рядок який там же і надруковано - "Ринкова ціна". І його значення не 1.44 а 5.60 грн за кіловат-годину. Так получається, що рано чи пізно фактичний тариф туди буде добиратись...
nighthawk5
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