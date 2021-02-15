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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2181218221832184
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:59

  hume написав:
  UA написав:[затруднительны.
А в бизнес классе, дети успешных родителей устраивают пьянки гулянки и наркооргии практически каждый день. Алкоголь и наркотики качественные, отходняки сравнительно легкие. Готовить на компанию не нужно, пользуются доставкой еды из ресторанов.
Это вы просто пока удачно подбирали контингент.

Не исключено, но на таких тоже нужно суметь нарваться. (Сейчас сплюнул) Обычно в классе бизнес арендаторы въябывают гораздо больше, чем в экономе. Обычно питаются либо на заказ, либо вне дома. Отдыхают они тоже раза 4ре в год + по месту. Замечена амортизация в основном от их криворукости, в экономе же я видел амортизацию прям как говорится "на глазах", было ощущение, что у них цель самортизировать квартиру на месячный платёж

Если арендаторы вябывают, то полностью с вами согласен. А если родители просто дают деньги, а оно блогер и ищет себя, то ну его нафиг такого квартиранта.
UA
 
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  #<1 ... 2181218221832184
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