hume написав:UA написав:[затруднительны.
А в бизнес классе, дети успешных родителей устраивают пьянки гулянки и наркооргии практически каждый день. Алкоголь и наркотики качественные, отходняки сравнительно легкие. Готовить на компанию не нужно, пользуются доставкой еды из ресторанов.
Это вы просто пока удачно подбирали контингент.
Не исключено, но на таких тоже нужно суметь нарваться. (Сейчас сплюнул) Обычно в классе бизнес арендаторы въябывают гораздо больше, чем в экономе. Обычно питаются либо на заказ, либо вне дома. Отдыхают они тоже раза 4ре в год + по месту. Замечена амортизация в основном от их криворукости, в экономе же я видел амортизацию прям как говорится "на глазах", было ощущение, что у них цель самортизировать квартиру на месячный платёж
Если арендаторы вябывают, то полностью с вами согласен. А если родители просто дают деньги, а оно блогер и ищет себя, то ну его нафиг такого квартиранта.