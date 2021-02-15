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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2181218221832184
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:59

  hume написав:
  UA написав:[затруднительны.
А в бизнес классе, дети успешных родителей устраивают пьянки гулянки и наркооргии практически каждый день. Алкоголь и наркотики качественные, отходняки сравнительно легкие. Готовить на компанию не нужно, пользуются доставкой еды из ресторанов.
Это вы просто пока удачно подбирали контингент.

Не исключено, но на таких тоже нужно суметь нарваться. (Сейчас сплюнул) Обычно в классе бизнес арендаторы въябывают гораздо больше, чем в экономе. Обычно питаются либо на заказ, либо вне дома. Отдыхают они тоже раза 4ре в год + по месту. Замечена амортизация в основном от их криворукости, в экономе же я видел амортизацию прям как говорится "на глазах", было ощущение, что у них цель самортизировать квартиру на месячный платёж

Если арендаторы вябывают, то полностью с вами согласен. А если родители просто дают деньги, а оно блогер и ищет себя, то ну его нафиг такого квартиранта.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:23

В украинских городах действуют группы диверсантов, которые заранее арендовали жилье: что нужно знать https://www.ostro.org/general/society/news/628342/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

а кто что думает как брать аренду с арендаторов в это время. и брать ли вообще.
и что делать с тем кто свалил куда то и не собирается возвращаться или не знает.
ведь такие есть не только у меня
leskiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:12

  leskiv написав:а кто что думает как брать аренду с арендаторов в это время. и брать ли вообще.
и что делать с тем кто свалил куда то и не собирается возвращаться или не знает.
ведь такие есть не только у меня

По-перше, ніхто ще нічого не знає, що буде завтра чи через тиждень - може, й квартири вже не буде.
А на час воєнного стану всі виплати варто призупинити, тим більше в місті, яке бомбять. Після перемоги вже підіб'ємо рахунки і розберемося.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

а за комуналь тоже не брать и не платить самому?
leskiv
 
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