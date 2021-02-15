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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:30
leskiv написав:
а кто что думает как брать аренду с арендаторов в это время. и брать ли вообще.
и что делать с тем кто свалил куда то и не собирается возвращаться или не знает.
ведь такие есть не только у меня
Я взял только коммуналку. Аренда в марте будет бесплатная. По возможности попросил перевести деньги на помощь ВСУ.
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eastpak
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