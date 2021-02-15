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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:30

  leskiv написав:а кто что думает как брать аренду с арендаторов в это время. и брать ли вообще.
и что делать с тем кто свалил куда то и не собирается возвращаться или не знает.
ведь такие есть не только у меня

Я взял только коммуналку. Аренда в марте будет бесплатная. По возможности попросил перевести деньги на помощь ВСУ.
eastpak
 
Повідомлень: 27
З нами з: 12.01.07
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 03:28

eastpak я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
Повідомлень: 410
З нами з: 04.11.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 2182218321842185
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