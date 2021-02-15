Я взял только коммуналку. Аренда в марте будет бесплатная. По возможности попросил перевести деньги на помощь ВСУ.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:30
Я взял только коммуналку. Аренда в марте будет бесплатная. По возможности попросил перевести деньги на помощь ВСУ.
Додано: Суб 05 бер, 2022 03:28
eastpak я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
Додано: Суб 05 бер, 2022 06:45
|