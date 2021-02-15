RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2182218321842185
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:30

  leskiv написав:а кто что думает как брать аренду с арендаторов в это время. и брать ли вообще.
и что делать с тем кто свалил куда то и не собирается возвращаться или не знает.
ведь такие есть не только у меня

Я взял только коммуналку. Аренда в марте будет бесплатная. По возможности попросил перевести деньги на помощь ВСУ.
eastpak
 
Повідомлень: 27
З нами з: 12.01.07
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 03:28

eastpak я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
Повідомлень: 410
З нами з: 04.11.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 06:45

  vikapavl написав:eastpak я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа


Вы выехали из страны/Киева, я так понимаю?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12850
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6706 раз.
Подякували: 3699 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 07:37

  zerocool написав:
  Хомякоид написав: Мне ничего не заплатили. Ну я не настаивал.
Думаю после окончания будет обвал цен на оренду. Возможно за комуналь.

Ну у гривні не буде обвалу, навпаки – чекаємо на підвищення. Ось який реальний курс гривні буде після нашої перемоги, це геть інше питання.
Хоча заливання валютою від союзників має допомогти також, але це все офтоп.
зависит от степени разрушения, людям из разрушенных домов надо где то жить и желательно где то работать. Киев будет отстраиваться быстрее остальных городов. Кто следит за лентой новостей разрушения в гостомеле значительные, за два дня есть несколько попаданий в ирпенские ЖК, на один упала авиабомба (он полностью разрушен).
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11207
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2182218321842185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9656, 9657, 9658
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
96579 16154830
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 бер, 2022 06:42
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
991 1671144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 256943
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (358)
05.03.2022 08:51
Рынок ОВГЗ (2840)
05.03.2022 03:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.