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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:30
leskiv написав:
а кто что думает как брать аренду с арендаторов в это время. и брать ли вообще.
и что делать с тем кто свалил куда то и не собирается возвращаться или не знает.
ведь такие есть не только у меня
Я взял только коммуналку. Аренда в марте будет бесплатная. По возможности попросил перевести деньги на помощь ВСУ.
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eastpak
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Додано: Суб 05 бер, 2022 03:28
eastpak я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Суб 05 бер, 2022 06:45
vikapavl написав:eastpak
я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа
Вы выехали из страны/Киева, я так понимаю?
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rjkz
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Додано: Суб 05 бер, 2022 07:37
zerocool написав: Хомякоид написав:
Мне ничего не заплатили. Ну я не настаивал.
Думаю после окончания будет обвал цен на оренду. Возможно за комуналь.
Ну у гривні не буде обвалу, навпаки – чекаємо на підвищення. Ось який реальний курс гривні буде після нашої перемоги, це геть інше питання.
Хоча заливання валютою від союзників має допомогти також, але це все офтоп.
зависит от степени разрушения, людям из разрушенных домов надо где то жить и желательно где то работать. Киев будет отстраиваться быстрее остальных городов. Кто следит за лентой новостей разрушения в гостомеле значительные, за два дня есть несколько попаданий в ирпенские ЖК, на один упала авиабомба (он полностью разрушен).
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vitaliian
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