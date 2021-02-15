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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:30
leskiv написав:
а кто что думает как брать аренду с арендаторов в это время. и брать ли вообще.
и что делать с тем кто свалил куда то и не собирается возвращаться или не знает.
ведь такие есть не только у меня
Я взял только коммуналку. Аренда в марте будет бесплатная. По возможности попросил перевести деньги на помощь ВСУ.
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eastpak
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Додано: Суб 05 бер, 2022 03:28
eastpak я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Суб 05 бер, 2022 06:45
vikapavl написав:eastpak
я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа
Вы выехали из страны/Киева, я так понимаю?
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rjkz
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Додано: Суб 05 бер, 2022 07:37
zerocool написав: Хомякоид написав:
Мне ничего не заплатили. Ну я не настаивал.
Думаю после окончания будет обвал цен на оренду. Возможно за комуналь.
Ну у гривні не буде обвалу, навпаки – чекаємо на підвищення. Ось який реальний курс гривні буде після нашої перемоги, це геть інше питання.
Хоча заливання валютою від союзників має допомогти також, але це все офтоп.
зависит от степени разрушения, людям из разрушенных домов надо где то жить и желательно где то работать. Киев будет отстраиваться быстрее остальных городов. Кто следит за лентой новостей разрушения в гостомеле значительные, за два дня есть несколько попаданий в ирпенские ЖК, на один упала авиабомба (он полностью разрушен).
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vitaliian
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Додано: Суб 05 бер, 2022 11:24
vitaliian написав: zerocool написав: Хомякоид написав:
Мне ничего не заплатили. Ну я не настаивал.
Думаю после окончания будет обвал цен на оренду. Возможно за комуналь.
Ну у гривні не буде обвалу, навпаки – чекаємо на підвищення. Ось який реальний курс гривні буде після нашої перемоги, це геть інше питання.
Хоча заливання валютою від союзників має допомогти також, але це все офтоп.
зависит от степени разрушения, людям из разрушенных домов надо где то жить и желательно где то работать. Киев будет отстраиваться быстрее остальных городов. Кто следит за лентой новостей разрушения в гостомеле значительные, за два дня есть несколько попаданий в ирпенские ЖК, на один упала авиабомба (он полностью разрушен).
Вообще все зависит от того как закончиться война и закончиться ли вообще.
Если будут окупированные територии на границах Киева с постоянными обстрелами, не знаю или будет вообще смысл держать столицу в Киеве.
Даже если веремся к статус кво на начало вторжения, уже ВВП упал в два раза.
Думаю за комуналь будет здача+100 дол. как было до вторжения во многих обласных центрах.
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Хомякоид
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Додано: Суб 05 бер, 2022 11:31
vitaliian написав: zerocool написав: Хомякоид написав:
Мне ничего не заплатили. Ну я не настаивал.
Думаю после окончания будет обвал цен на оренду. Возможно за комуналь.
Ну у гривні не буде обвалу, навпаки – чекаємо на підвищення. Ось який реальний курс гривні буде після нашої перемоги, це геть інше питання.
Хоча заливання валютою від союзників має допомогти також, але це все офтоп.
зависит от степени разрушения, людям из разрушенных домов надо где то жить и желательно где то работать. Киев будет отстраиваться быстрее остальных городов. Кто следит за лентой новостей разрушения в гостомеле значительные, за два дня есть несколько попаданий в ирпенские ЖК, на один упала авиабомба (он полностью разрушен).
В Киеве почти нет разрушений, отстраивать первым делом будут Харьков, Чернигов, Сумы - там разрушения жилого фонда конкретные.
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BIGor
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Додано: Суб 05 бер, 2022 16:16
Больше миллиона людей уже уехали из страны.
В ЕС, США, Канаде принимают беженцев.
В ЕС те, кто не захочет сидеть на пособии могут работать (по крайней мере так анонсировали). Это уже якорек.
В основном это женщины. Но когда война закончится, к ним присоединится много мужчин.
Конечно, после войны будет очень много работы в Украине по восстановлению, это рабочие места.
Но вернутся далеко не все.
Депопуляция получила мощный импульс.
При этом, мы еще не знаем сколько людей погибло и погибнет, сколько останется инвалидами.
Тяжелые времена.
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rjkz
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Додано: Суб 05 бер, 2022 17:29
rjkz написав:
Больше миллиона людей уже уехали из страны.
В ЕС, США, Канаде принимают беженцев.
В ЕС те, кто не захочет сидеть на пособии могут работать (по крайней мере так анонсировали). Это уже якорек.
В основном это женщины. Но когда война закончится, к ним присоединится много мужчин.
Конечно, после войны будет очень много работы в Украине по восстановлению, это рабочие места.
Но вернутся далеко не все.
Депопуляция получила мощный импульс.
При этом, мы еще не знаем сколько людей погибло и погибнет, сколько останется инвалидами.
Тяжелые времена.
За 2021 в Москве по статистике, женщин №1 по бракам с украинскими паспортами. Россиянки на №2 месте. Это официально. А 2022 будет без проституток хоть пару недель
ВЫВОД:
в 2021 был массовый выезд!!
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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