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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:30
leskiv написав:
а кто что думает как брать аренду с арендаторов в это время. и брать ли вообще.
и что делать с тем кто свалил куда то и не собирается возвращаться или не знает.
ведь такие есть не только у меня
Я взял только коммуналку. Аренда в марте будет бесплатная. По возможности попросил перевести деньги на помощь ВСУ.
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eastpak
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Додано: Суб 05 бер, 2022 03:28
eastpak я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Суб 05 бер, 2022 06:45
vikapavl написав:eastpak
я приняла как факт, что все в пршлом. Начинаю с нового листа
Вы выехали из страны/Киева, я так понимаю?
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rjkz
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Додано: Суб 05 бер, 2022 07:37
zerocool написав: Хомякоид написав:
Мне ничего не заплатили. Ну я не настаивал.
Думаю после окончания будет обвал цен на оренду. Возможно за комуналь.
Ну у гривні не буде обвалу, навпаки – чекаємо на підвищення. Ось який реальний курс гривні буде після нашої перемоги, це геть інше питання.
Хоча заливання валютою від союзників має допомогти також, але це все офтоп.
зависит от степени разрушения, людям из разрушенных домов надо где то жить и желательно где то работать. Киев будет отстраиваться быстрее остальных городов. Кто следит за лентой новостей разрушения в гостомеле значительные, за два дня есть несколько попаданий в ирпенские ЖК, на один упала авиабомба (он полностью разрушен).
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vitaliian
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Додано: Суб 05 бер, 2022 11:24
vitaliian написав: zerocool написав: Хомякоид написав:
Мне ничего не заплатили. Ну я не настаивал.
Думаю после окончания будет обвал цен на оренду. Возможно за комуналь.
Ну у гривні не буде обвалу, навпаки – чекаємо на підвищення. Ось який реальний курс гривні буде після нашої перемоги, це геть інше питання.
Хоча заливання валютою від союзників має допомогти також, але це все офтоп.
зависит от степени разрушения, людям из разрушенных домов надо где то жить и желательно где то работать. Киев будет отстраиваться быстрее остальных городов. Кто следит за лентой новостей разрушения в гостомеле значительные, за два дня есть несколько попаданий в ирпенские ЖК, на один упала авиабомба (он полностью разрушен).
Вообще все зависит от того как закончиться война и закончиться ли вообще.
Если будут окупированные територии на границах Киева с постоянными обстрелами, не знаю или будет вообще смысл держать столицу в Киеве.
Даже если веремся к статус кво на начало вторжения, уже ВВП упал в два раза.
Думаю за комуналь будет здача+100 дол. как было до вторжения во многих обласных центрах.
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Хомякоид
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Додано: Суб 05 бер, 2022 11:31
vitaliian написав: zerocool написав: Хомякоид написав:
Мне ничего не заплатили. Ну я не настаивал.
Думаю после окончания будет обвал цен на оренду. Возможно за комуналь.
Ну у гривні не буде обвалу, навпаки – чекаємо на підвищення. Ось який реальний курс гривні буде після нашої перемоги, це геть інше питання.
Хоча заливання валютою від союзників має допомогти також, але це все офтоп.
зависит от степени разрушения, людям из разрушенных домов надо где то жить и желательно где то работать. Киев будет отстраиваться быстрее остальных городов. Кто следит за лентой новостей разрушения в гостомеле значительные, за два дня есть несколько попаданий в ирпенские ЖК, на один упала авиабомба (он полностью разрушен).
В Киеве почти нет разрушений, отстраивать первым делом будут Харьков, Чернигов, Сумы - там разрушения жилого фонда конкретные.
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BIGor
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Додано: Суб 05 бер, 2022 16:16
Больше миллиона людей уже уехали из страны.
В ЕС, США, Канаде принимают беженцев.
В ЕС те, кто не захочет сидеть на пособии могут работать (по крайней мере так анонсировали). Это уже якорек.
В основном это женщины. Но когда война закончится, к ним присоединится много мужчин.
Конечно, после войны будет очень много работы в Украине по восстановлению, это рабочие места.
Но вернутся далеко не все.
Депопуляция получила мощный импульс.
При этом, мы еще не знаем сколько людей погибло и погибнет, сколько останется инвалидами.
Тяжелые времена.
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rjkz
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Додано: Суб 05 бер, 2022 18:39
rjkz написав:
В основном это женщины. Но когда война закончится, к ним присоединится много мужчин.
нормальні мужики - вертаються (помилковий вибір)
після війни - ТИМ БІЛЬШЕ будуть вертатись і відбудовувати рідну землю
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greenozon
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Додано: Суб 05 бер, 2022 20:17
greenozon написав: rjkz написав:
В основном это женщины. Но когда война закончится, к ним присоединится много мужчин.
нормальні мужики - вертаються (помилковий вибір)
після війни - ТИМ БІЛЬШЕ будуть вертатись і відбудовувати рідну землю
+1, я вивіз кого треба і повернувся. При тому, що можу без проблем поїхати жити в будь-яку розвинену країну. Але дім є дім.
Такий Київ зараз навіть більше подобається, ні суєти зайвої, ні пафосу. І єднання всіх дуже круте, ніде на планеті зараз такого немає.
Если будут окупированные територии на границах Киева с постоянными обстрелами, не знаю или будет вообще смысл держать столицу в Киеве.
О, обожнюю диванних аналітиків. Постійні обстріли в ОРДЛО можливі були тільки тому, що "нас там нєт", на Перекопі ж ніхто не стріляв.
А зараз або ми їх, або вони нас, а після війни настане повний мир. Але в яких кордонах – це питання. Втім, що Київ устоїть у будь-якому разі, я впевнений практично 100%
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zerocool
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Додано: Нед 06 бер, 2022 01:34
zerocool написав: greenozon написав: rjkz написав:
В основном это женщины. Но когда война закончится, к ним присоединится много мужчин.
нормальні мужики - вертаються (помилковий вибір)
після війни - ТИМ БІЛЬШЕ будуть вертатись і відбудовувати рідну землю
+1, я вивіз кого треба і повернувся. При тому, що можу без проблем поїхати жити в будь-яку розвинену країну. Але дім є дім.
Такий Київ зараз навіть більше подобається, ні суєти зайвої, ні пафосу. І єднання всіх дуже круте, ніде на планеті зараз такого немає.
Если будут окупированные територии на границах Киева с постоянными обстрелами, не знаю или будет вообще смысл держать столицу в Киеве.
О, обожнюю диванних аналітиків. Постійні обстріли в ОРДЛО можливі були тільки тому, що "нас там нєт", на Перекопі ж ніхто не стріляв.
А зараз або ми їх, або вони нас, а після війни настане повний мир. Але в яких кордонах – це питання. Втім, що Київ устоїть у будь-якому разі, я впевнений практично 100%
Я очень надеюсь на лучшее, но расчитывать надо на худший вариант
Очень надеюсь, что Украина не только устоит, но и выйдет из войны контролируя всю гриницу. Весь Донбасс раньше и Крым после развала раши.
Это вполне реально.
Теперь то, что касается миграции.
Уверен, что многие вернутся.
Но очень многие и нет.
Только тут на форуме есть люди, уехавшие сейчас с билетом, что называется "ван вэй тикет". И есть те, что это хотель-бы сделать.
Да, будет много работы по восстановлению.
Но и жизнь в таких условиях не будет медом.
Кто-то убегает от трудностей, кто-то с ними борется, а у кого-то и драйв от трудностей.
Все люди разные.
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rjkz
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