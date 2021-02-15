Из Киева и пригорода убежала вся лишняя пена.
Единственное, бабульки. Стрельба в 500 метрах, а они стоят сморят, некоторые улыбаются...
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Додано: Нед 06 бер, 2022 10:48
Из Киева и пригорода убежала вся лишняя пена.
Единственное, бабульки. Стрельба в 500 метрах, а они стоят сморят, некоторые улыбаются...
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