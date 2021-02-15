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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 бер, 2022 22:06
UA написав:
Из Киева и пригорода убежала вся лишняя пена.
Единственное, бабульки. Стрельба в 500 метрах, а они стоят сморят, некоторые улыбаются...
Да, я несколько таких бабулек знаю.
С триколором в голове.
Стоят и улыбаются.
"Ждут своих".
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rjkz
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:45
rjkz написав: UA написав:
Из Киева и пригорода убежала вся лишняя пена.
Единственное, бабульки. Стрельба в 500 метрах, а они стоят сморят, некоторые улыбаются...
Да, я несколько таких бабулек знаю.
С триколором в голове.
Стоят и улыбаются.
"Ждут своих".
Что делал Рабинович до революции ? Сидел и ждал. А после революции ? Дождался и такиж сел.
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flyman
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