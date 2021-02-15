Да, я несколько таких бабулек знаю.
С триколором в голове.
Стоят и улыбаются.
"Ждут своих".
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Додано: Нед 06 бер, 2022 22:06
Додано: Вів 08 бер, 2022 13:45
Что делал Рабинович до революции ? Сидел и ждал. А после революции ? Дождался и такиж сел.
Додано: Сер 09 бер, 2022 03:06
Народ, какая ситуация с оплатой аренды в Киеве? Последние несколько стр почитал, но все же...
Я арендую. Сейчас в Киеве, но в квартире не живу, волонтерю, помогаю ВСУ. Товарищ приходит поливает цветы и т п. Скоро дата ежемесячного платежа... Какая ещё есть практика?
Додано: Сер 09 бер, 2022 03:12
Народ, какая ситуация с оплатой аренды в Киеве? Последние несколько стр почитал, но все же...
Я арендую. Сейчас в Киеве, но в квартире не живу, волонтерю, помогаю ВСУ. Товарищ приходит поливает цветы и т п. Скоро дата ежемесячного платежа... Какая ещё есть практика?
Додано: Сер 09 бер, 2022 03:36
Скажите что готовы платить за комуналь, а дальнейшие отношения будете продолжать с пересмотром цен по рынку после окончания войны. Платить сейчас аренду безумие. Полно пустых квартир.
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