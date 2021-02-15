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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2183218421852186
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 22:06

  UA написав:Из Киева и пригорода убежала вся лишняя пена.
Единственное, бабульки. Стрельба в 500 метрах, а они стоят сморят, некоторые улыбаются...


Да, я несколько таких бабулек знаю.
С триколором в голове.
Стоят и улыбаются.
"Ждут своих". :evil:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 13:45

  rjkz написав:
  UA написав:Из Киева и пригорода убежала вся лишняя пена.
Единственное, бабульки. Стрельба в 500 метрах, а они стоят сморят, некоторые улыбаются...


Да, я несколько таких бабулек знаю.
С триколором в голове.
Стоят и улыбаются.
"Ждут своих". :evil:

Что делал Рабинович до революции ? Сидел и ждал. А после революции ? Дождался и такиж сел.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 03:06

Народ, какая ситуация с оплатой аренды в Киеве? Последние несколько стр почитал, но все же...
Я арендую. Сейчас в Киеве, но в квартире не живу, волонтерю, помогаю ВСУ. Товарищ приходит поливает цветы и т п. Скоро дата ежемесячного платежа... Какая ещё есть практика?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 03:12

Народ, какая ситуация с оплатой аренды в Киеве? Последние несколько стр почитал, но все же...
Я арендую. Сейчас в Киеве, но в квартире не живу, волонтерю, помогаю ВСУ. Товарищ приходит поливает цветы и т п. Скоро дата ежемесячного платежа... Какая ещё есть практика?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 03:36

  la9 написав:Народ, какая ситуация с оплатой аренды в Киеве? Последние несколько стр почитал, но все же...
Я арендую. Сейчас в Киеве, но в квартире не живу, волонтерю, помогаю ВСУ. Товарищ приходит поливает цветы и т п. Скоро дата ежемесячного платежа... Какая ещё есть практика?


Скажите что готовы платить за комуналь, а дальнейшие отношения будете продолжать с пересмотром цен по рынку после окончания войны. Платить сейчас аренду безумие. Полно пустых квартир.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 08:11

Что значит полно пустых квартир, живите где хотите. Это больше похоже на мародерство. Услуга предоставляется и почему она должна стать бесплатной. Да надо поговорить с арендодателем и спросить или о военных каникулах или о другой цене.
Как может кому странно, но некий спрос есть. Всему причиной внутренняя миграция. Зап. Украина не резиновая и люди размещаются, где есть возможность. Кроме того из-за практически отсутствия транспорта многие привязаны к району. К примеру во многих супермаркетах просто нет людей чтобы разгрузить товар и выставить на полки.
Бывалый
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