Да, я несколько таких бабулек знаю.
С триколором в голове.
Стоят и улыбаются.
"Ждут своих".
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Додано: Нед 06 бер, 2022 22:06
Додано: Вів 08 бер, 2022 13:45
Что делал Рабинович до революции ? Сидел и ждал. А после революции ? Дождался и такиж сел.
Додано: Сер 09 бер, 2022 03:06
Народ, какая ситуация с оплатой аренды в Киеве? Последние несколько стр почитал, но все же...
Я арендую. Сейчас в Киеве, но в квартире не живу, волонтерю, помогаю ВСУ. Товарищ приходит поливает цветы и т п. Скоро дата ежемесячного платежа... Какая ещё есть практика?
Додано: Сер 09 бер, 2022 03:12
Народ, какая ситуация с оплатой аренды в Киеве? Последние несколько стр почитал, но все же...
Я арендую. Сейчас в Киеве, но в квартире не живу, волонтерю, помогаю ВСУ. Товарищ приходит поливает цветы и т п. Скоро дата ежемесячного платежа... Какая ещё есть практика?
Додано: Сер 09 бер, 2022 03:36
Скажите что готовы платить за комуналь, а дальнейшие отношения будете продолжать с пересмотром цен по рынку после окончания войны. Платить сейчас аренду безумие. Полно пустых квартир.
Додано: Сер 09 бер, 2022 08:11
Что значит полно пустых квартир, живите где хотите. Это больше похоже на мародерство. Услуга предоставляется и почему она должна стать бесплатной. Да надо поговорить с арендодателем и спросить или о военных каникулах или о другой цене.
Как может кому странно, но некий спрос есть. Всему причиной внутренняя миграция. Зап. Украина не резиновая и люди размещаются, где есть возможность. Кроме того из-за практически отсутствия транспорта многие привязаны к району. К примеру во многих супермаркетах просто нет людей чтобы разгрузить товар и выставить на полки.
Додано: Сер 09 бер, 2022 09:21
Буча
Додано: Сер 09 бер, 2022 10:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
це зараз? з якого каналу актуальна інфо по Бучі?
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:00
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