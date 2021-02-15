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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2184218521862187
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:19

  la9 написав:Народ, какая ситуация с оплатой аренды в Киеве? Последние несколько стр почитал, но все же...
Я арендую. Сейчас в Киеве, но в квартире не живу, волонтерю, помогаю ВСУ. Товарищ приходит поливает цветы и т п. Скоро дата ежемесячного платежа... Какая ещё есть практика?

або з"їжаєте зовсім, або якщо думаєте вернутися, то платите
можете домовитися про відсрочку, або меншу ціну...
комунальні платежі ніхто не скасовував, якщо на те пішло
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:20

  vitaliian написав:
  Nemk написав:це зараз? з якого каналу актуальна інфо по Бучі?

Дата и время съёмки неизвестны, каналы её поступления - открытые, никаких тайных разведок или агентур у меня в буче нет.

як правило, файли мають метадані, кому дуже цікаво може глянути і подивитися, напр. дату зйомки, але не факт, що не мінялися, тре оригінальний файл
flyman
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Повідомлень: 28752
З нами з: 09.03.14
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  #<1 ... 2184218521862187
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