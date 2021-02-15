або з"їжаєте зовсім, або якщо думаєте вернутися, то платите
можете домовитися про відсрочку, або меншу ціну...
комунальні платежі ніхто не скасовував, якщо на те пішло
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:19
або з"їжаєте зовсім, або якщо думаєте вернутися, то платите
можете домовитися про відсрочку, або меншу ціну...
комунальні платежі ніхто не скасовував, якщо на те пішло
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:20
як правило, файли мають метадані, кому дуже цікаво може глянути і подивитися, напр. дату зйомки, але не факт, що не мінялися, тре оригінальний файл
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