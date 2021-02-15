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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2184218521862187
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:19

  la9 написав:Народ, какая ситуация с оплатой аренды в Киеве? Последние несколько стр почитал, но все же...
Я арендую. Сейчас в Киеве, но в квартире не живу, волонтерю, помогаю ВСУ. Товарищ приходит поливает цветы и т п. Скоро дата ежемесячного платежа... Какая ещё есть практика?

або з"їжаєте зовсім, або якщо думаєте вернутися, то платите
можете домовитися про відсрочку, або меншу ціну...
комунальні платежі ніхто не скасовував, якщо на те пішло
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:20

  vitaliian написав:
  Nemk написав:це зараз? з якого каналу актуальна інфо по Бучі?

Дата и время съёмки неизвестны, каналы её поступления - открытые, никаких тайных разведок или агентур у меня в буче нет.

як правило, файли мають метадані, кому дуже цікаво може глянути і подивитися, напр. дату зйомки, але не факт, що не мінялися, тре оригінальний файл

пошук по картинці в гугл:
https://m.kontrakty.ua/photo/11148/6
06.03.2022 саме фото невідомо коли знято

з.і.
Схожий пошуковий запит: tourist attraction
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 11:58

Мої клієнти з двох квартир у перші дні війни виїхали на захід України. Речі залишили, холодильники з продуктами увімкнені, воду і газ перекрили. З третьої квартири на Осокорках теж у перші дні кацапського вторгнення виїхали до родичів у село на Київщині. Декілька днів тому приїжджали до мене на Печерськ, повернув їм заставну суму, а гроші, які вони у лютому сплатили за оренду, але повний строк не прожили, з втратою для себе (нарахував меншу суму) врахував як сплату комунальних за лютий, за 10 днів березня їхню комуналку узяв на свій гаманець. Біда спіткала усіх. Орендний бізнес надовго призупинено, а, можливо, й знищено. Надія на Бога, ЗСУ і українську ППО навколо Києва.
Ось стаття про орендні справи на заході України: https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... E2Mjk5Ny4w Ймовірно, така ж ситуація і у Польщі.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я нікому не нагадував про орендну плату. Хтось мовчить, хтось заплатив. Хто вирішив заплатити, тому я не робив знижку, а пропонував платити скільки зможуть. Коли війна залишила їх без доходу, пусть не платять, чи платять хоч за комунальні. Як мають змогу, повну суму. Усі, хто запропонував платити, заплатили повну суму, але більшість затерялися. Деякі живуть. Деякі проінформували, что вони виїхали, залишили речі та перекрили воду. Сподіваються повернутися. У день оплати ініціативи не проявили.
Коли вибухом винесло вікна, та орендар забивав їх фанерою, як я могу примушувати платити оренду?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vlad442 написав:Я нікому не нагадував про орендну плату. Хтось мовчить, хтось заплатив. Хто вирішив заплатити, тому я не робив знижку, а пропонував платити скільки зможуть. Коли війна залишила їх без доходу, пусть не платять, чи платять хоч за комунальні. Як мають змогу, повну суму. Усі, хто запропонував платити, заплатили повну суму, але більшість затерялися. Деякі живуть. Деякі проінформували, что вони виїхали, залишили речі та перекрили воду. Сподіваються повернутися. У день оплати ініціативи не проявили.
Коли вибухом винесло вікна, та орендар забивав їх фанерою, як я могу примушувати платити оренду?
Оболонь?
Foridm
 
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