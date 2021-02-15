або з"їжаєте зовсім, або якщо думаєте вернутися, то платите
можете домовитися про відсрочку, або меншу ціну...
комунальні платежі ніхто не скасовував, якщо на те пішло
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:19
або з"їжаєте зовсім, або якщо думаєте вернутися, то платите
можете домовитися про відсрочку, або меншу ціну...
комунальні платежі ніхто не скасовував, якщо на те пішло
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:20
як правило, файли мають метадані, кому дуже цікаво може глянути і подивитися, напр. дату зйомки, але не факт, що не мінялися, тре оригінальний файл
пошук по картинці в гугл:
06.03.2022 саме фото невідомо коли знято
з.і.
Схожий пошуковий запит: tourist attraction
Додано: Нед 13 бер, 2022 11:58
Мої клієнти з двох квартир у перші дні війни виїхали на захід України. Речі залишили, холодильники з продуктами увімкнені, воду і газ перекрили. З третьої квартири на Осокорках теж у перші дні кацапського вторгнення виїхали до родичів у село на Київщині. Декілька днів тому приїжджали до мене на Печерськ, повернув їм заставну суму, а гроші, які вони у лютому сплатили за оренду, але повний строк не прожили, з втратою для себе (нарахував меншу суму) врахував як сплату комунальних за лютий, за 10 днів березня їхню комуналку узяв на свій гаманець. Біда спіткала усіх. Орендний бізнес надовго призупинено, а, можливо, й знищено. Надія на Бога, ЗСУ і українську ППО навколо Києва.
Ось стаття про орендні справи на заході України:
Додано: Пон 14 бер, 2022 23:31
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я нікому не нагадував про орендну плату. Хтось мовчить, хтось заплатив. Хто вирішив заплатити, тому я не робив знижку, а пропонував платити скільки зможуть. Коли війна залишила їх без доходу, пусть не платять, чи платять хоч за комунальні. Як мають змогу, повну суму. Усі, хто запропонував платити, заплатили повну суму, але більшість затерялися. Деякі живуть. Деякі проінформували, что вони виїхали, залишили речі та перекрили воду. Сподіваються повернутися. У день оплати ініціативи не проявили.
Коли вибухом винесло вікна, та орендар забивав їх фанерою, як я могу примушувати платити оренду?
Додано: Вів 15 бер, 2022 06:53
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Оболонь?
Додано: Вів 15 бер, 2022 11:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Чет 17 бер, 2022 20:29
Шо за суржик? Ти а бо мовою або москальською. Визначся.
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 17 бер, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 бер, 2022 20:38
Додано: Чет 17 бер, 2022 21:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В місті. Спочатку роздовбали північну частину. Потім почали бомбити все, але все одно на Салтівку прилітає вище середнього. Північна Салтівка це місто-примара. Приліт майже до кожного будинку, фасад якого виходить на північ. Немає комунікацій, опалення – якщо вивалило квартиру, то чи труби порвані, чи розморозяться. Усі, хто хоч якось міг, звідти виїхали. Решта Салтівки це лотерея. Вчора було це
Додано: Чет 17 бер, 2022 22:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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