Vlad442, писать на государственном языке на форумах - это не подвиг. Вы и через 5 лет не сможете выражаться настолько же точно, как и на своем родном языке. У Вас был свой неповторимый стиль, который угадывался, не читая ник. Сейчас это просто сухой текст.
В моем районе есть мужик-активист, который и до войны писАл исключительно на русском и продолжает делать это сейчас. Но он за последние недели сделал столько полезного для Украины, что заткнулись даже те, кто упрекал его в неприменении государственного языка раньше