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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 бер, 2022 23:20
Vlad442, писать на государственном языке на форумах - это не подвиг. Вы и через 5 лет не сможете выражаться настолько же точно, как и на своем родном языке. У Вас был свой неповторимый стиль, который угадывался, не читая ник. Сейчас это просто сухой текст.
В моем районе есть мужик-активист, который и до войны писАл исключительно на русском и продолжает делать это сейчас. Но он за последние недели сделал столько полезного для Украины, что заткнулись даже те, кто упрекал его в неприменении государственного языка раньше
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 02:28
та орендар забивав їх фанерою, як я могу примушувати платити оренду?[/quote]
Шо за суржик? Ти а бо мовою або москальською. Визначся.[/quote]
ФлайМан вон,вообще,коверкает Украинский язык,и редко ему об этом напоминают. Я всегда его посты пропускаю мимо,ибо не читабельно и за Державу обидно.
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