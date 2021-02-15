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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 бер, 2022 23:20
Vlad442, писать на государственном языке на форумах - это не подвиг. Вы и через 5 лет не сможете выражаться настолько же точно, как и на своем родном языке. У Вас был свой неповторимый стиль, который угадывался, не читая ник. Сейчас это просто сухой текст.
В моем районе есть мужик-активист, который и до войны писАл исключительно на русском и продолжает делать это сейчас. Но он за последние недели сделал столько полезного для Украины, что заткнулись даже те, кто упрекал его в неприменении государственного языка раньше
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Damien
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 02:28
та орендар забивав їх фанерою, як я могу примушувати платити оренду?[/quote]
Шо за суржик? Ти а бо мовою або москальською. Визначся.[/quote]
ФлайМан вон,вообще,коверкает Украинский язык,и редко ему об этом напоминают. Я всегда его посты пропускаю мимо,ибо не читабельно и за Державу обидно.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:20
Vlad442 написав:
Я нікому не нагадував про орендну плату. Хтось мовчить, хтось заплатив. Хто вирішив заплатити, тому я не робив знижку, а пропонував платити скільки зможуть. Коли війна залишила їх без доходу, пусть не платять, чи платять хоч за комунальні. Як мають змогу, повну суму. Усі, хто запропонував платити, заплатили повну суму, але більшість затерялися. Деякі живуть. Деякі проінформували, что вони виїхали, залишили речі та перекрили воду. Сподіваються повернутися. У день оплати ініціативи не проявили.
Коли вибухом винесло вікна, та орендар забивав їх фанерою
, як я могу примушувати платити оренду?
Все як я писав що будуть квартири в Києві з забитими вікнами, що не так ?
Маю надію що люди читали цей форум та те що я писав та не влазили в кредит на останні або деверсификували пенсійний фонд.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:32
Хомякоид написав:
Все як я писав що будуть квартири в Києві з забитими вікнами, що не так ?
Маю надію що люди читали цей форум та те що я писав та не влазили в кредит на останні або деверсификували пенсійний фонд
забитые окна только в домах которые не подлежат восстановлению. В зависимости от степени разрушений, спрос на жильё в столице после войны будет огромный я бы сказал на исторически рекордных уровнях. Потому что 2,5 млн киевлянам некуда деваться.
В теории если переселить все 2,5 млн на западную, где они будут там работать? Мало обеспечить людей жильём, под них нужна инфраструктура школы, садики, больницы, транспорт, логистика, склады, товары, магазины.
Есть пример Ирпеня, когда к его 30 тыс добавили порядка 50 тыс нового населения, в итоге почти все понаехи поехали на работу в Киев, потому что в Ирпене особо работы не было. И на момент войны инфраструктура ещё не подтянулась.
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:57
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Все як я писав що будуть квартири в Києві з забитими вікнами, що не так ?
Маю надію що люди читали цей форум та те що я писав та не влазили в кредит на останні або деверсификували пенсійний фонд
забитые окна только в домах которые не подлежат восстановлению. В зависимости от степени разрушений, спрос на жильё в столице после войны будет огромный я бы сказал на исторически рекордных уровнях. Потому что 2,5 млн киевлянам некуда деваться.
В теории если переселить все 2,5 млн на западную, где они будут там работать? Мало обеспечить людей жильём, под них нужна инфраструктура школы, садики, больницы, транспорт, логистика, склады, товары, магазины.
Есть пример Ирпеня, когда к его 30 тыс добавили порядка 50 тыс нового населения, в итоге почти все понаехи поехали на работу в Киев, потому что в Ирпене особо работы не было. И на момент войны инфраструктура ещё не подтянулась.
Зависит от наличия оплачиваемой работы.
Если за границей мыть унитазы будет оплачиваться в 2-3 раза больше чем в Киеве, люди будут сидеть минимум год как беженцы.
Также не думаю что офисы иностранных компаний будут размещаться в Киеве.
Та же Винница выглядит более привлевательным и надежным местом.
Думаю также гос. органы будут переноситься поближе к западным границам и не будет суперконцентрации в Киеве.
Родственник сидел в Киеве в гос.органе на потоке. С началом войны поток закончился.
Родственник отказался снимать жилье и пока работает удаленно с села.
Востановления потока не планируеться, поэтому будет увольняться так как сидеть на з.п. никто не будет.
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Хомякоид
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