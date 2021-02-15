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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:32
Хомякоид написав:
Все як я писав що будуть квартири в Києві з забитими вікнами, що не так ?
Маю надію що люди читали цей форум та те що я писав та не влазили в кредит на останні або деверсификували пенсійний фонд
забитые окна только в домах которые не подлежат восстановлению. В зависимости от степени разрушений, спрос на жильё в столице после войны будет огромный я бы сказал на исторически рекордных уровнях. Потому что 2,5 млн киевлянам некуда деваться.
В теории если переселить все 2,5 млн на западную, где они будут там работать? Мало обеспечить людей жильём, под них нужна инфраструктура школы, садики, больницы, транспорт, логистика, склады, товары, магазины.
Есть пример Ирпеня, когда к его 30 тыс добавили порядка 50 тыс нового населения, в итоге почти все понаехи поехали на работу в Киев, потому что в Ирпене особо работы не было. И на момент войны инфраструктура ещё не подтянулась.
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 05:55
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Все як я писав що будуть квартири в Києві з забитими вікнами, що не так ?
Маю надію що люди читали цей форум та те що я писав та не влазили в кредит на останні або деверсификували пенсійний фонд
забитые окна только в домах которые не подлежат восстановлению. В зависимости от степени разрушений, спрос на жильё в столице после войны будет огромный я бы сказал на исторически рекордных уровнях. Потому что 2,5 млн киевлянам некуда деваться.
В теории если переселить все 2,5 млн на западную, где они будут там работать? Мало обеспечить людей жильём, под них нужна инфраструктура школы, садики, больницы, транспорт, логистика, склады, товары, магазины.
Есть пример Ирпеня, когда к его 30 тыс добавили порядка 50 тыс нового населения, в итоге почти все понаехи поехали на работу в Киев, потому что в Ирпене особо работы не было. И на момент войны инфраструктура ещё не подтянулась.
На данный момент как минимум 2 людей знаю, которые оставили квартиры в Киеве и получили ПМЖ в "стране золотого миллиарда" (ТМ Эйрмакс).
2 семьи сейчас в Германии, ищут пути в США. Одна - мама с дочкой (папа в Украине по понятным причинам). Давно хотели в СШа, но все не доходили руки заняться вопросом. Сейчас жизнь заставила. Вторые - пара 60+. Пытаются по-быстрому к дочке в США, в Киеве 2 квартиры оставили.
1 семья (мама+сын, папа в Украине) в Польще, понимает, что в США вряд ли попадет, пытается как-то найти пути в Канаду или ВБ. Отличный Инглиш как основной аргумент.
Конечно, на этих примерах не построить никаких прогнозов или статистики, но то, что много людей уже не вернутся - факт. Мало того, для кого-то эта вынужденная "экскурсия" (очень извиняюсь за сарказм, но по другому не скажешь) откроет глаза на забугорье. Ведь не секрет, что по бедности или по инертности очень много граждан Украины ни разу не были за рубежом. Кто-то был туристом.
Кого-то жизнь заставит работать там - глядишь и втянутся.
Я ничего не хочу прогнозировать в контексте ветки этим. Просто добавляю штрихи в демографическую картину.
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rjkz
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 06:24
rjkz написав:
Просто добавляю штрихи в демографическую картину.
многие уедут или уже уехали, но 2,5млн киевлян не то количество которое кто то готов принять, если брать в масштабе Украины то цифру желающих уехать нужно умножить на 4-5
Так же начнется процесс внутренних миграций после войны, не буду говорить про новые оккупированные территории (надеюсь таковых не появится) но в Мариуполе, Волновахе жизнь уже стала малопривлекательной, куда они поедут? Туда где есть готовое уже построенное
жилье, то есть Киев и пригороды Киева. Ни одна область Украины не может расселить 100 тысяч семей, это легко проверить, загуглите сколько готовых квартир продается во Львове или Франковске. Мелькала инфа что в Ирпене до 15 тыс непроданных квартир в новостроях, это 20-30 крупных жилых комплексов. По Киеву ещё больше.
Это всё уже было в 2014, не вижу причин почему в этот раз все должно быть иначе.
Если посмотреть дальше, вангую миграцию нормальных русских и белорусов в Украину, которая после нашей победы в перспективе станет членом ЕС, а их страны станут колониями Китая. Если пуйло не сменят на кого то адекватного (вангую что сменят на китайскую марионетку) а к чему приводит изоляция советский народ должен помнить.
Война вскрыла противоречия между деспотическим востоком с пожизненными президентами и демократическим Западом. Линия водораздела прошла по Украине, где власть меняется (значит демократические институты работают).
То есть происходят более глобальные процессы, чем просто обстрел Харькова, Чернигова, Мариуполя и Волновахи. Пуйло воюет не за Украину а против общечеловеческих и демократических ценностей. Даже победив Украину (лично я в его победу не верю) он пойдет дальше. Но его всё равно остановят и уничтожат. Пока что ни одному диктатору не удалось подчинить себе весь мир.
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:14
vitaliian дело за малым - победить и выпроводить остатки "непобедимой" восвояси.
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Rack
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:38
Rack написав:vitaliian
дело за малым - победить и выпроводить остатки "непобедимой" восвояси.
Активная фаза войны должна закончиться через 2-3 недели - Арестович
▪️Активная фаза почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом
▪️Даже если они где-то нашкребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно, все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще удалится
▪️Конец здесь один, они стратегически проиграли, проигрывают и оперативно
▪️Я думаю, что середина апреля, конец апреля – уехавшие киевляне смогут возвращаться домой
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vitaliian
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