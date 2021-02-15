Додано: П'ят 18 бер, 2022 06:24

rjkz написав: Просто добавляю штрихи в демографическую картину. Просто добавляю штрихи в демографическую картину.

многие уедут или уже уехали, но 2,5млн киевлян не то количество которое кто то готов принять, если брать в масштабе Украины то цифру желающих уехать нужно умножить на 4-5Так же начнется процесс внутренних миграций после войны, не буду говорить про новые оккупированные территории (надеюсь таковых не появится) но в Мариуполе, Волновахе жизнь уже стала малопривлекательной, куда они поедут? Туда где есть готовоежилье, то есть Киев и пригороды Киева. Ни одна область Украины не может расселить 100 тысяч семей, это легко проверить, загуглите сколько готовых квартир продается во Львове или Франковске. Мелькала инфа что в Ирпене до 15 тыс непроданных квартир в новостроях, это 20-30 крупных жилых комплексов. По Киеву ещё больше.Это всё уже было в 2014, не вижу причин почему в этот раз все должно быть иначе.Если посмотреть дальше, вангую миграцию нормальных русских и белорусов в Украину, которая после нашей победы в перспективе станет членом ЕС, а их страны станут колониями Китая. Если пуйло не сменят на кого то адекватного (вангую что сменят на китайскую марионетку) а к чему приводит изоляция советский народ должен помнить.Война вскрыла противоречия между деспотическим востоком с пожизненными президентами и демократическим Западом. Линия водораздела прошла по Украине, где власть меняется (значит демократические институты работают).То есть происходят более глобальные процессы, чем просто обстрел Харькова, Чернигова, Мариуполя и Волновахи. Пуйло воюет не за Украину а против общечеловеческих и демократических ценностей. Даже победив Украину (лично я в его победу не верю) он пойдет дальше. Но его всё равно остановят и уничтожат. Пока что ни одному диктатору не удалось подчинить себе весь мир.