Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Все як я писав що будуть квартири в Києві з забитими вікнами, що не так ? Маю надію що люди читали цей форум та те що я писав та не влазили в кредит на останні або деверсификували пенсійний фонд
забитые окна только в домах которые не подлежат восстановлению. В зависимости от степени разрушений, спрос на жильё в столице после войны будет огромный я бы сказал на исторически рекордных уровнях. Потому что 2,5 млн киевлянам некуда деваться.
В теории если переселить все 2,5 млн на западную, где они будут там работать? Мало обеспечить людей жильём, под них нужна инфраструктура школы, садики, больницы, транспорт, логистика, склады, товары, магазины.
Есть пример Ирпеня, когда к его 30 тыс добавили порядка 50 тыс нового населения, в итоге почти все понаехи поехали на работу в Киев, потому что в Ирпене особо работы не было. И на момент войны инфраструктура ещё не подтянулась.
Хомякоид написав:Все як я писав що будуть квартири в Києві з забитими вікнами, що не так ? Маю надію що люди читали цей форум та те що я писав та не влазили в кредит на останні або деверсификували пенсійний фонд
забитые окна только в домах которые не подлежат восстановлению. В зависимости от степени разрушений, спрос на жильё в столице после войны будет огромный я бы сказал на исторически рекордных уровнях. Потому что 2,5 млн киевлянам некуда деваться.
В теории если переселить все 2,5 млн на западную, где они будут там работать? Мало обеспечить людей жильём, под них нужна инфраструктура школы, садики, больницы, транспорт, логистика, склады, товары, магазины.
Есть пример Ирпеня, когда к его 30 тыс добавили порядка 50 тыс нового населения, в итоге почти все понаехи поехали на работу в Киев, потому что в Ирпене особо работы не было. И на момент войны инфраструктура ещё не подтянулась.
На данный момент как минимум 2 людей знаю, которые оставили квартиры в Киеве и получили ПМЖ в "стране золотого миллиарда" (ТМ Эйрмакс). 2 семьи сейчас в Германии, ищут пути в США. Одна - мама с дочкой (папа в Украине по понятным причинам). Давно хотели в СШа, но все не доходили руки заняться вопросом. Сейчас жизнь заставила. Вторые - пара 60+. Пытаются по-быстрому к дочке в США, в Киеве 2 квартиры оставили. 1 семья (мама+сын, папа в Украине) в Польще, понимает, что в США вряд ли попадет, пытается как-то найти пути в Канаду или ВБ. Отличный Инглиш как основной аргумент. Конечно, на этих примерах не построить никаких прогнозов или статистики, но то, что много людей уже не вернутся - факт. Мало того, для кого-то эта вынужденная "экскурсия" (очень извиняюсь за сарказм, но по другому не скажешь) откроет глаза на забугорье. Ведь не секрет, что по бедности или по инертности очень много граждан Украины ни разу не были за рубежом. Кто-то был туристом. Кого-то жизнь заставит работать там - глядишь и втянутся. Я ничего не хочу прогнозировать в контексте ветки этим. Просто добавляю штрихи в демографическую картину.
rjkz написав:Просто добавляю штрихи в демографическую картину.
многие уедут или уже уехали, но 2,5млн киевлян не то количество которое кто то готов принять, если брать в масштабе Украины то цифру желающих уехать нужно умножить на 4-5
Так же начнется процесс внутренних миграций после войны, не буду говорить про новые оккупированные территории (надеюсь таковых не появится) но в Мариуполе, Волновахе жизнь уже стала малопривлекательной, куда они поедут? Туда где есть готовое уже построенное жилье, то есть Киев и пригороды Киева. Ни одна область Украины не может расселить 100 тысяч семей, это легко проверить, загуглите сколько готовых квартир продается во Львове или Франковске. Мелькала инфа что в Ирпене до 15 тыс непроданных квартир в новостроях, это 20-30 крупных жилых комплексов. По Киеву ещё больше.
Это всё уже было в 2014, не вижу причин почему в этот раз все должно быть иначе.
Если посмотреть дальше, вангую миграцию нормальных русских и белорусов в Украину, которая после нашей победы в перспективе станет членом ЕС, а их страны станут колониями Китая. Если пуйло не сменят на кого то адекватного (вангую что сменят на китайскую марионетку) а к чему приводит изоляция советский народ должен помнить.
Война вскрыла противоречия между деспотическим востоком с пожизненными президентами и демократическим Западом. Линия водораздела прошла по Украине, где власть меняется (значит демократические институты работают).
То есть происходят более глобальные процессы, чем просто обстрел Харькова, Чернигова, Мариуполя и Волновахи. Пуйло воюет не за Украину а против общечеловеческих и демократических ценностей. Даже победив Украину (лично я в его победу не верю) он пойдет дальше. Но его всё равно остановят и уничтожат. Пока что ни одному диктатору не удалось подчинить себе весь мир.
Damien написав:Vlad442, писать на государственном языке на форумах - это не подвиг. Вы и через 5 лет не сможете выражаться настолько же точно, как и на своем родном языке. У Вас был свой неповторимый стиль, который угадывался, не читая ник. Сейчас это просто сухой текст. В моем районе есть мужик-активист, который и до войны писАл исключительно на русском и продолжает делать это сейчас. Но он за последние недели сделал столько полезного для Украины, что заткнулись даже те, кто упрекал его в неприменении государственного языка раньше
Однією з цілей Росія декларує "денацифікацію" та захист російської мови. Дерусифікація нашої держави це те, що ми повинні будем зробити і починати треба сьогодні. Поступово від'єднатись від ru-мови, ru-культури, ru-інтернету. Це завдання не на один рік, але ми мушимо це зробити.
Ок. Слова красивые, против не попрешь. Но, имхо, достаточно было бы оставить как есть - делопроизводство, госорганы и сфера обслуживания - строго на украинском. Таким методом почти все население будет знать оба языка, это лучше, чем один
Damien написав:Vlad442, писать на государственном языке на форумах - это не подвиг. Вы и через 5 лет не сможете выражаться настолько же точно, как и на своем родном языке. У Вас был свой неповторимый стиль, который угадывался, не читая ник. Сейчас это просто сухой текст. В моем районе есть мужик-активист, который и до войны писАл исключительно на русском и продолжает делать это сейчас. Но он за последние недели сделал столько полезного для Украины, что заткнулись даже те, кто упрекал его в неприменении государственного языка раньше
Однією з цілей Росія декларує "денацифікацію" та захист російської мови. Дерусифікація нашої держави це те, що ми повинні будем зробити і починати треба сьогодні. Від'єднатись від ru-мови, ru-культури, ru-інтернету. Це завдання не один рік, але ми мушимо це зробити.
+1 Дякую за позицію, так це і працює Какаяразніца, мєнятакучілі (с) співробітники литовці питають - а чому у вас більшість розмовляє російською? Хіба важко вивчити рідну мову? За 30 років... Точно шо - "подвіг"... https://youtu.be/D_UQIhPIigI
vitaliian написав:Так же начнется процесс внутренних миграций после войны, не буду говорить про новые оккупированные территории (надеюсь таковых не появится) но в Мариуполе, Волновахе жизнь уже стала малопривлекательной, куда они поедут? Туда где есть готовое уже построенное жилье, то есть Киев и пригороды Киева. Ни одна область Украины не может расселить 100 тысяч семей, это легко проверить, загуглите сколько готовых квартир продается во Львове или Франковске. Мелькала инфа что в Ирпене до 15 тыс непроданных квартир в новостроях, это 20-30 крупных жилых комплексов. По Киеву ещё больше.
А кому эти квартиры принадлежат ? Правильно, застройщикам, инвештырям. И те и другие отдадут все это добро задаром или приезжие все как один прибудут с пухлыми каклетами и разметут ? Кредиты будут, правда ? Только кредиты дают тем кто может их выплачивать и при наличии подтвержденных доходов. Что вы тот Ирпень так рекламируете, вы бы сами покупали в Ирпене сегодняшних дней, когда все перевернуто вверх дном, перерыто ? И в условиях когда в любой момент может прилететь рокета и как минимум очередной раз все переколошматить, а как максимум укокошить. И да, дело осталось за малым, т.к. активная фаза скоро завершится (инфо от одного известного и популярного человека). Только после активной фазы надо еще окопавшихся свинтусов обратно отправить - задача плевая, чего уж там.
vladimir07 написав:Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.