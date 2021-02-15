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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2186218721882189
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:32

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.


Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 17:07

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.


Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
это же правда, и одно и другое. За правду меня попрекаете? Я никому не рекомендую сейчас посещать Ирпень и Бучу. Там каждый день гибнут люди. Но это не отменяет 15 тыс непроданных квартир. какую то часть из них возможно разрушат.... Но что то останется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:53

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.


Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.

Віталіан, влошенец в іпеня.(((

його ще Франт за це мокав лицем у все що можна. Мол іпеня - це не київ...
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