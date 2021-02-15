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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:32
vitaliian написав: vladimir07 написав:
Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.
Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 17:07
vladimir07 написав:
vitaliian написав: vladimir07 написав:
Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.
Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
это же правда, и одно и другое. За правду меня попрекаете? Я никому не рекомендую сейчас посещать Ирпень и Бучу. Там каждый день гибнут люди. Но это не отменяет 15 тыс непроданных квартир. какую то часть из них возможно разрушат.... Но что то останется.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:36
vitaliian написав: vladimir07 написав:
Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
это же правда, и одно и другое. За правду меня попрекаете? Я никому не рекомендую сейчас посещать Ирпень и Бучу. Там каждый день гибнут люди. Но это не отменяет 15 тыс непроданных квартир. какую то часть из них возможно разрушат.... Но что то останется.
Да никто не против, чтобы осталось целым ваше и других жителей/инвестров имущество. Я выражаю мысль (могу ошибаться как и все), что после картина в городе-спутнике и окрестностях и состояние коммуникаций будет такой, что поселяться и покупать в той местности долго никто не захочет/сможет.
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