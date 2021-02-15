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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2186218721882189
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:32

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.


Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 17:07

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.


Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
это же правда, и одно и другое. За правду меня попрекаете? Я никому не рекомендую сейчас посещать Ирпень и Бучу. Там каждый день гибнут люди. Но это не отменяет 15 тыс непроданных квартир. какую то часть из них возможно разрушат.... Но что то останется.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:36

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
это же правда, и одно и другое. За правду меня попрекаете? Я никому не рекомендую сейчас посещать Ирпень и Бучу. Там каждый день гибнут люди. Но это не отменяет 15 тыс непроданных квартир. какую то часть из них возможно разрушат.... Но что то останется.


Да никто не против, чтобы осталось целым ваше и других жителей/инвестров имущество. Я выражаю мысль (могу ошибаться как и все), что после картина в городе-спутнике и окрестностях и состояние коммуникаций будет такой, что поселяться и покупать в той местности долго никто не захочет/сможет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:39

vladimir07
Ирпень хоть и имеет разрушения меньше чем в Буче, но после войны даже если коммуникации восстановят надолго откажется отрезаным из-за разрушеных мостов.
И рано ещё говорить о том что уцелеет а что останется.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vladimir07 написав:выражаю мысль (могу ошибаться как и все), что после картина в городе-спутнике и окрестностях и состояние коммуникаций будет такой, что поселяться и покупать в той местности долго никто не захочет/сможет.
да это уравнение со многими неизвестными но давайте реально, какие есть альтернативы расселить мариупольцев, харьковчан и жителей других сильно разрушенных городов сразу после войны?

Назовите мне для примера населенные пункты где на рн присутствует хотя бы 5-10. тыс годных свободных квартир .

Что легче восстановить коммуникации или построить 15 тыс квартир? Те ЖК что я знаю в относительно хорошие годы строились 5-7 лет. Самые шустрые застройщики (каких увы мало) всё равно строят ЖК на 100-500 квартир минимум 3 года.

вангую после войны тотальный дефицит пригодного к жизни жилья. И (наверное) дефицит стройматериалов, техники, строителей, топлива. Потому что даже в лучшие для экономики годы мы столько не строили. Соответственно оживление строительной и смежных отраслей.

В Харькове разрушены 972 здания, из них 778 - это жилые дома.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, уже сейчас - несмотря на продолжающиеся обстрелы - обсуждается то, как будут восстанавливать Харьков.
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  #<1 ... 2186218721882189
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