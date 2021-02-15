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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:32
vitaliian написав: vladimir07 написав:
Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.
Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 17:07
vladimir07 написав:
vitaliian написав: vladimir07 написав:
Что вы тот Ирпень так рекламируете
где я Ирпень рекламирую Галюцинации? там бои Идут уличные в отличии от Киева, сегодня в мой ЖК был прилёт. Не знаю что после войны от Ирпеня останется, надеюсь Киев уличных боёв не увидит, это минус все первые этажи, чтоб вы понимали, и пожары через каждые 100 метров. Добавляю вас в ЧС за троллинг. Не грустите.
Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
это же правда, и одно и другое. За правду меня попрекаете? Я никому не рекомендую сейчас посещать Ирпень и Бучу. Там каждый день гибнут люди. Но это не отменяет 15 тыс непроданных квартир. какую то часть из них возможно разрушат.... Но что то останется.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:36
vitaliian написав: vladimir07 написав:
Рекламируете=упоминаете, никаких галлюцинаций. Пишете не раз уже сколько в Ирпене непроданных квартир при том что в городе идут бои и разрушения нарастают.
это же правда, и одно и другое. За правду меня попрекаете? Я никому не рекомендую сейчас посещать Ирпень и Бучу. Там каждый день гибнут люди. Но это не отменяет 15 тыс непроданных квартир. какую то часть из них возможно разрушат.... Но что то останется.
Да никто не против, чтобы осталось целым ваше и других жителей/инвестров имущество. Я выражаю мысль (могу ошибаться как и все), что после картина в городе-спутнике и окрестностях и состояние коммуникаций будет такой, что поселяться и покупать в той местности долго никто не захочет/сможет.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 13:39
vladimir07
Ирпень хоть и имеет разрушения меньше чем в Буче, но после войны даже если коммуникации восстановят надолго откажется отрезаным из-за разрушеных мостов.
И рано ещё говорить о том что уцелеет а что останется.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 13:56
vladimir07 написав:
выражаю мысль (могу ошибаться как и все), что после картина в городе-спутнике и окрестностях и состояние коммуникаций будет такой, что поселяться и покупать в той местности долго никто не захочет/сможет.
да это уравнение со многими неизвестными но давайте реально, какие есть альтернативы расселить мариупольцев, харьковчан и жителей других сильно разрушенных городов сразу
после войны?
Назовите мне для примера населенные пункты где на рн присутствует хотя бы 5-10. тыс годных свободных квартир .
Что легче восстановить коммуникации или построить 15 тыс квартир? Те ЖК что я знаю в относительно хорошие годы строились 5-7 лет. Самые шустрые застройщики (каких увы мало) всё равно строят ЖК на 100-500 квартир минимум 3 года.
вангую после войны тотальный дефицит пригодного к жизни жилья. И (наверное) дефицит стройматериалов, техники, строителей, топлива. Потому что даже в лучшие для экономики годы мы столько не строили. Соответственно оживление строительной и смежных отраслей.
В Харькове разрушены 972 здания, из них 778 - это жилые дома.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, уже сейчас - несмотря на продолжающиеся обстрелы - обсуждается то, как будут восстанавливать Харьков.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:56
Damien написав:
Ок. Слова красивые, против не попрешь. Но, имхо, достаточно было бы оставить как есть - делопроизводство, госорганы и сфера обслуживания - строго на украинском. Таким методом почти все население будет знать оба языка, это лучше, чем один
До 24 лютого у цьому був сенс. Так і робили. Навіть зараз ніхто не забороняє російську, але мова це не тільки спілкування. До тих моменту, як тут будут спілкуватися російською, та будуть зберігатися культурні зв'язки з Російською імперією та СРСР, ця країна буде напівмалоросією.
Ви виходите з того, що у російської мови та культури є майбутнє на території України. Я вважаю що ні.
Напевно там, де ви зараз знаходитесь, не падають на голову бомби та ракети, тому ви ще не змінили своє ставлення.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:03
vitaliian написав: vladimir07 написав:
выражаю мысль (могу ошибаться как и все), что после картина в городе-спутнике и окрестностях и состояние коммуникаций будет такой, что поселяться и покупать в той местности долго никто не захочет/сможет.
да это уравнение со многими неизвестными но давайте реально, какие есть альтернативы расселить мариупольцев, харьковчан и жителей других сильно разрушенных городов сразу
после войны?
Назовите мне для примера населенные пункты где на рн присутствует хотя бы 5-10. тыс годных свободных квартир .
Что легче восстановить коммуникации или построить 15 тыс квартир? Те ЖК что я знаю в относительно хорошие годы строились 5-7 лет. Самые шустрые застройщики (каких увы мало) всё равно строят ЖК на 100-500 квартир минимум 3 года.
вангую после войны тотальный дефицит пригодного к жизни жилья. И (наверное) дефицит стройматериалов, техники, строителей, топлива. Потому что даже в лучшие для экономики годы мы столько не строили. Соответственно оживление строительной и смежных отраслей.
В Харькове разрушены 972 здания, из них 778 - это жилые дома.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, уже сейчас - несмотря на продолжающиеся обстрелы - обсуждается то, как будут восстанавливать Харьков.
Може буде все не так гарно, як ви вважаєте. Навіть якщо ми переможемо, багато людей не повернуться. Навіщо біженцю з Харківа чи Маріуполя їхати до Києва, коли вони можуть поїхати до Мюнхена? А якщо тут буде країна з частково окупованими територіями, напівмиром-напіввійной, та новими Мінськими угодами? 14-й рік на максималках?
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:40
Vlad442 написав:
Навіщо біженцю з Харківа чи Маріуполя їхати до Києва, коли вони можуть поїхати до Мюнхена
прикиньте сколько семей потеряли (и ещё потеряют((( жильё. Мюнхен им подарит 50-100 тыс квартир? Если да, прекрасно, будем считать это наш десант к членству в ЕС.
Только в сказки с хеппи эндом я не сильно верю. Поедут туда где есть свободные квартиры в аренду или купить (у кого какие возможности). Если во Львове есть на продажу 50 тыс готовых к заселению квартир, поедут во Львов (я не знаю вашего рынка недвижимости)
. На текущий момент столько жилья есть в Киеве и пригороде (в сумме), об этом ни раз писали СМИ, не хочу ковырять интернет где сколько. Вероятно, новострои на завершающих этапах будут экстренно достроены и сданы.
Зачем ехать в Киев и почему не в Мюнхен каждый будет решать индивидуально. В 2014 донецкие ехали в Киев и пригороды, на моем этаже из 4 квартир 3 - бывшие жители Донецка (на этаже я один с юга Украины).
По этой же причине вангую, пока мы не расселим всех кто остался без жилья, ни в какой ЕС нас не примут. Десятки тысяч вынужденых переселенцев им вряд ли будет интересно.
Большинство из них не смогут быть трудоустроены из за незнания языка и по другим причинам, и будут жить на пособия.
Я не утверждаю что будет именно так, хотелось бы услышать какой вИдение ситуации у других форумчан.
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vitaliian
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:12
vitaliian написав:
Я не утверждаю что будет именно так, хотелось бы услышать какой вИдение ситуации у других форумчан.
Многие и так хотели свалить, но "постоянно что-то мешало" (а многие миллионы свалили).
Теперь многим придётся начинать новую жизнь с нуля "принудительно".
И наверно её лучше начинать там, где лучше условия, а не так где есть есть риск войны, отсутствие жилья, инфраструктуры, и братских могил под забором.
Плюс на новом месте есть первичная помощь , и максимальное содействие, и фактическое отсутствие бюрократии.
Плюс формирование локальных диаспор, что облегчит языковой вопрос.
Я думаю, что многих "сомневающихся", особенно тех, кому тут уже нечего терять, или кого тут уже ничего не держит, - лишение "старой жизни" подтолкнёт "начать всё сначала", но уже на новой, потенциально более плодородной и удобрённой почве, или хотя бы более безопаснойНе агітую
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