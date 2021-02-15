Додано: Пон 21 бер, 2022 17:40

Vlad442 написав: Навіщо біженцю з Харківа чи Маріуполя їхати до Києва, коли вони можуть поїхати до Мюнхена Навіщо біженцю з Харківа чи Маріуполя їхати до Києва, коли вони можуть поїхати до Мюнхена

прикиньте сколько семей потеряли (и ещё потеряют((( жильё. Мюнхен им подарит 50-100 тыс квартир? Если да, прекрасно, будем считать это наш десант к членству в ЕС.Только в сказки с хеппи эндом я не сильно верю. Поедут туда где есть свободные квартиры в аренду или купить (у кого какие возможности). Если во Львове есть на продажу 50 тыс готовых к заселению квартир, поедут во Львов (я не знаю вашего рынка недвижимости). На текущий момент столько жилья есть в Киеве и пригороде (в сумме), об этом ни раз писали СМИ, не хочу ковырять интернет где сколько. Вероятно, новострои на завершающих этапах будут экстренно достроены и сданы.Зачем ехать в Киев и почему не в Мюнхен каждый будет решать индивидуально. В 2014 донецкие ехали в Киев и пригороды, на моем этаже из 4 квартир 3 - бывшие жители Донецка (на этаже я один с юга Украины).По этой же причине вангую, пока мы не расселим всех кто остался без жилья, ни в какой ЕС нас не примут. Десятки тысяч вынужденых переселенцев им вряд ли будет интересно.Большинство из них не смогут быть трудоустроены из за незнания языка и по другим причинам, и будут жить на пособия.Я не утверждаю что будет именно так, хотелось бы услышать какой вИдение ситуации у других форумчан.