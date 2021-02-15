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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:03
vitaliian написав: vladimir07 написав:
выражаю мысль (могу ошибаться как и все), что после картина в городе-спутнике и окрестностях и состояние коммуникаций будет такой, что поселяться и покупать в той местности долго никто не захочет/сможет.
да это уравнение со многими неизвестными но давайте реально, какие есть альтернативы расселить мариупольцев, харьковчан и жителей других сильно разрушенных городов сразу
после войны?
Назовите мне для примера населенные пункты где на рн присутствует хотя бы 5-10. тыс годных свободных квартир .
Что легче восстановить коммуникации или построить 15 тыс квартир? Те ЖК что я знаю в относительно хорошие годы строились 5-7 лет. Самые шустрые застройщики (каких увы мало) всё равно строят ЖК на 100-500 квартир минимум 3 года.
вангую после войны тотальный дефицит пригодного к жизни жилья. И (наверное) дефицит стройматериалов, техники, строителей, топлива. Потому что даже в лучшие для экономики годы мы столько не строили. Соответственно оживление строительной и смежных отраслей.
В Харькове разрушены 972 здания, из них 778 - это жилые дома.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, уже сейчас - несмотря на продолжающиеся обстрелы - обсуждается то, как будут восстанавливать Харьков.
Може буде все не так гарно, як ви вважаєте. Навіть якщо ми переможемо, багато людей не повернуться. Навіщо біженцю з Харківа чи Маріуполя їхати до Києва, коли вони можуть поїхати до Мюнхена? А якщо тут буде країна з частково окупованими територіями, напівмиром-напіввійной, та новими Мінськими угодами? 14-й рік на максималках?
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Vlad442
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:40
Vlad442 написав:
Навіщо біженцю з Харківа чи Маріуполя їхати до Києва, коли вони можуть поїхати до Мюнхена
прикиньте сколько семей потеряли (и ещё потеряют((( жильё. Мюнхен им подарит 50-100 тыс квартир? Если да, прекрасно, будем считать это наш десант к членству в ЕС.
Только в сказки с хеппи эндом я не сильно верю. Поедут туда где есть свободные квартиры в аренду или купить (у кого какие возможности). Если во Львове есть на продажу 50 тыс готовых к заселению квартир, поедут во Львов (я не знаю вашего рынка недвижимости)
. На текущий момент столько жилья есть в Киеве и пригороде (в сумме), об этом ни раз писали СМИ, не хочу ковырять интернет где сколько. Вероятно, новострои на завершающих этапах будут экстренно достроены и сданы.
Зачем ехать в Киев и почему не в Мюнхен каждый будет решать индивидуально. В 2014 донецкие ехали в Киев и пригороды, на моем этаже из 4 квартир 3 - бывшие жители Донецка (на этаже я один с юга Украины).
По этой же причине вангую, пока мы не расселим всех кто остался без жилья, ни в какой ЕС нас не примут. Десятки тысяч вынужденых переселенцев им вряд ли будет интересно.
Большинство из них не смогут быть трудоустроены из за незнания языка и по другим причинам, и будут жить на пособия.
Я не утверждаю что будет именно так, хотелось бы услышать какой вИдение ситуации у других форумчан.
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vitaliian
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:12
vitaliian написав:
Я не утверждаю что будет именно так, хотелось бы услышать какой вИдение ситуации у других форумчан.
Многие и так хотели свалить, но "постоянно что-то мешало" (а многие миллионы свалили).
Теперь многим придётся начинать новую жизнь с нуля "принудительно".
И наверно её лучше начинать там, где лучше условия, а не так где есть есть риск войны, отсутствие жилья, инфраструктуры, и братских могил под забором.
Плюс на новом месте есть первичная помощь , и максимальное содействие, и фактическое отсутствие бюрократии.
Плюс формирование локальных диаспор, что облегчит языковой вопрос.
Я думаю, что многих "сомневающихся", особенно тех, кому тут уже нечего терять, или кого тут уже ничего не держит, - лишение "старой жизни" подтолкнёт "начать всё сначала", но уже на новой, потенциально более плодородной и удобрённой почве, или хотя бы более безопаснойНе агітую
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Додано: Вів 22 бер, 2022 08:41
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, с начала войны в стране частично повреждены около 3780 жилых домов, полностью уничтожен 651 жилой дом.
При этом, по словам главы ГСЧС Украины Романа Примуша, эта статистика отражает лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь, и в нее не входят оккупированные территории. Поэтому масштабы разрушений в реальности значительно больше.
С последним я согласен. Вчера я лично видел, как рашисты разрушили 120-ми минами два дома, кафе и высотку. И повредили пару домов рядом.
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vitaliian
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Додано: Вів 22 бер, 2022 22:34
В Німеччині без знання мови роботу не отримаєш, якщо заїхав саме як біженець, а не турист або по трудовій мігграції то отримати право на постійне проживання та інші права практично неможливо. Будеш людиною 3го сорту.
Безкоштовно кормити та селити нескінченно ніхто не буде, закінчиться війна, умови змінаться.
Чоловіків не випускають, частина повернеться до України щоб об'єднати сім'ю.
Ті чиє житло збережеться хоча б в якомусь вигляді повернеться за фінансовими причинами, як повернулися до ДНР/ЛНР частина тих, хто не зміг пристосуватися жити в інших містах.
Частина тих хто не зможе вивчити польську або німецьку мови повернуться.
Думаю що не сильно пошкоджені будинки будуть ремонтувати, а ось сильно зруйновані відбудують через багато років.
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v0f41k
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:31
v0f41k написав:
Думаю що не сильно пошкоджені будинки будуть ремонтувати, а ось сильно зруйновані відбудують через багато років.
ви забуваєте що будуть конфісковані квартири у кацапів в Укарїні.
то всі хто без житла будут розселені в ці квартири
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Олежан
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:35
Олежан написав:ви забуваєте що будуть конфісковані квартири у кацапів в Укарїні.
то всі хто без житла будут розселені в ці квартири
....... думкою багатіє
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Damien
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:54
Damien написав:
Олежан написав:ви забуваєте що будуть конфісковані квартири у кацапів в Укарїні.
то всі хто без житла будут розселені в ці квартири
....... думкою багатіє
тобто ви вважаєте що кацапи зможуть вільно користуватися майном?
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Олежан
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Додано: Сер 23 бер, 2022 12:16
Не можливо конфіскувати квартиру у пересічного кацапа на підставі того що він кацап.
Люди будут селитись по родичам, чи за комуналку орендувати у знайомих, які виїхали.
v0f41k написав:
Думаю що не сильно пошкоджені будинки будуть ремонтувати, а ось сильно зруйновані відбудують через багато років.
Коли це вставити вікна, то відремонтувати не важко, але є багато домов, що потребують реконструкції. У родичей зруйновані капітальні конструкции панельного будинка. Квартира непридатна для житла. Як їх відновити я не уявляю. Даже у мирний час. Тих панелей вже 30 років як не роблять, а експертизи, проект...
Зараз живуть в мене.
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Vlad442
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Додано: Сер 23 бер, 2022 12:28
Vlad442 написав:
Не можливо конфіскувати квартиру у пересічного кацапа на підставі того що він кацап.
Люди будут селитись по родичам, чи за комуналку орендувати у знайомих, які виїхали.
вже було офіційне розьяснення у яких кацапів не будуть конфіскувари майно (ті що проживають тут постійно та інше)
всі інші - по напрямку корабля
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Олежан
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