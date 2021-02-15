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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2188218921902191
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:46

  Хомякоид написав:
  Nemk написав:
  Хомякоид написав:Налетай, квартира возле метро за комуналь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/obol ... 50c82b398f

У автора 4 квартиры и офис.
Квартиры здаються за комуналь.
Вот такая тихая гавань и пенсионный фонд.

Вангую провал в стоимости после окончания ниже кризиса 2009 года.

АН « Столичный квартал «
на этом взброс можно заканчивать.



Ну если агенство не канает, вот от собственника
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... ec5c602e1a
3000 грн. с косметикой, висит неделю и никому не надоть

этот сарай и в лучшие времена не пользовался спросом

маякнике когда будет в Тетрисе 100+ квадратов за комуналь
сниму долгосрочно с паркингом
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:03

  барабашов написав:Хомякоид
А если арендаторы раскуярят подвесной унитаз или телик, да просто обосрут модный ремонт тысяч на ...надцать - он с залоговой суммы в 1800 вычитать это всё будет?


ХЗ. В некоторых квартирах пишут что комуналь 2000 грн.
Думаю, люди даже эти копейки не могут оплачивать, поэтому здают за комуналь.
Что там разобьют, уже никого не интересует.
Все пошло прахом :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Не пойму что удивительного. Да, во время войны за коммуналь.
И в ордло по рассказам так было в 14-15 годах. Потом после того, как гарантированно перестало на голову падать с неба - поползла вверх цена
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:20

  Damien написав:Не пойму что удивительного. Да, во время войны за коммуналь.
И в ордло по рассказам так было в 14-15 годах. Потом после того, как гарантированно перестало на голову падать с неба - поползла вверх цена


Не знаю что там выросло в Донецке
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... 5d803feb2f
Квартира за 1000 грн. в аренду.
Хомякоид
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