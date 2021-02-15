Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 бер, 2022 13:46
этот сарай и в лучшие времена не пользовался спросом
маякнике когда будет в Тетрисе 100+ квадратов за комуналь
сниму долгосрочно с паркингом
Nemk
Повідомлень: 33
З нами з: 05.03.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 бер, 2022 14:03
барабашов написав: Хомякоид
А если арендаторы раскуярят подвесной унитаз или телик, да просто обосрут модный ремонт тысяч на ...надцать - он с залоговой суммы в 1800 вычитать это всё будет?
ХЗ. В некоторых квартирах пишут что комуналь 2000 грн.
Думаю, люди даже эти копейки не могут оплачивать, поэтому здают за комуналь.
Что там разобьют, уже никого не интересует.
Все пошло прахом
Хомякоид
Повідомлень: 1638
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2013 раз.
Подякували: 260 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 бер, 2022 14:14
Не пойму что удивительного. Да, во время войны за коммуналь.
И в ордло по рассказам так было в 14-15 годах. Потом после того, как гарантированно перестало на голову падать с неба - поползла вверх цена
Damien
Повідомлень: 581
З нами з: 28.04.20
Подякував: 376 раз.
Подякували: 420 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 бер, 2022 14:20
Damien написав:
Не пойму что удивительного. Да, во время войны за коммуналь.
И в ордло по рассказам так было в 14-15 годах. Потом после того, как гарантированно перестало на голову падать с неба - поползла вверх цена
Не знаю что там выросло в Донецке
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... 5d803feb2f
Квартира за 1000 грн. в аренду.
Хомякоид
Повідомлень: 1638
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2013 раз.
Подякували: 260 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 бер, 2022 15:38
Конечно, нашел что то непотребное 22метра. Такое жилье для тех, кто приехал работать. Туда сейчас такие не ездят
Damien
Повідомлень: 581
З нами з: 28.04.20
Подякував: 376 раз.
Подякували: 420 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 бер, 2022 15:47
Damien написав:
Конечно, нашел что то непотребное 22метра. Такое жилье для тех, кто приехал работать. Туда сейчас такие не ездят
Держите. Квартира с евроремонтом в Донецке
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-kv ... 5ffe21d343
2600 грн. Ох@енно отросло.
Хомякоид
Повідомлень: 1638
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2013 раз.
Подякували: 260 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 бер, 2022 16:11
Думаете, что в в других областных центрах (кроме Киева, Львова, Одессы) дороже будет, когда все беженцы уедут?))
Damien
Повідомлень: 581
З нами з: 28.04.20
Подякував: 376 раз.
Подякували: 420 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 бер, 2022 17:18
vitaliian
Повідомлень: 11794
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 2781 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:37
йой, ну не знаю, кому б було на часі зара їхати в Київ і шукати оренду...
change_pm
Повідомлень: 5323
З нами з: 03.02.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1045 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:38
Damien написав:
Думаете, что в в других областных центрах (кроме Киева, Львова, Одессы) дороже будет, когда все беженцы уедут?))
а куди вони поїдуть? додому відбудовуватись? чи взакордон?
change_pm
Повідомлень: 5323
З нами з: 03.02.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1045 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
vitaliian
і 9 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
96944
16518512
992
1713530
138
257189