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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2189219021912192
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:08

  change_pm написав:
  Damien написав:Думаете, что в в других областных центрах (кроме Киева, Львова, Одессы) дороже будет, когда все беженцы уедут?))

а куди вони поїдуть? додому відбудовуватись? чи взакордон?

Справедливости ради не у всех беженцев дома разрушены. К счастью.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Интересно куда подевался с началом войны Frant?
Как то листал форум за прошлые годы(2013-15) наткнулся на его посты в этой теме(кстати ещё на русском языке, это он позже переобулся), где он в 2014 всех агитирует ни в коем случае не сдавать жильё беженцам из Луганской и Донецкой области. Примитивная мотивация этого - путин туда пришел, потому что жители этих регионов его звали, пусть теперь радуются.
Интересно, что он сейчас поёт? Путин пришел в Киев, Харьков, Мариуполь потому что тоже его звали?
Если Франт выехал из Киева, то надо чтоб к нему относились так же, как он относился к беженцам в 2014
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Damien написав:наткнулся на его посты в этой теме(кстати ещё на русском языке, это он позже переобулся),


Дивне формулювання - людина почала спілкуватись мовою свого народу, а ви це називаєте "перезувся"!!!
Більше б таких Франтів - менше було б приводів тут когось захищати!!!
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