Справедливости ради не у всех беженцев дома разрушены. К счастью.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 бер, 2022 10:08
Додано: Пон 28 бер, 2022 10:31
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Интересно куда подевался с началом войны Frant?
Как то листал форум за прошлые годы(2013-15) наткнулся на его посты в этой теме(кстати ещё на русском языке, это он позже переобулся), где он в 2014 всех агитирует ни в коем случае не сдавать жильё беженцам из Луганской и Донецкой области. Примитивная мотивация этого - путин туда пришел, потому что жители этих регионов его звали, пусть теперь радуются.
Интересно, что он сейчас поёт? Путин пришел в Киев, Харьков, Мариуполь потому что тоже его звали?
Если Франт выехал из Киева, то надо чтоб к нему относились так же, как он относился к беженцам в 2014
Додано: Пон 28 бер, 2022 11:03
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|