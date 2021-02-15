Додано: Пон 28 бер, 2022 10:31

Интересно куда подевался с началом войны Frant?

Как то листал форум за прошлые годы(2013-15) наткнулся на его посты в этой теме(кстати ещё на русском языке, это он позже переобулся), где он в 2014 всех агитирует ни в коем случае не сдавать жильё беженцам из Луганской и Донецкой области. Примитивная мотивация этого - путин туда пришел, потому что жители этих регионов его звали, пусть теперь радуются.

Интересно, что он сейчас поёт? Путин пришел в Киев, Харьков, Мариуполь потому что тоже его звали?

Если Франт выехал из Киева, то надо чтоб к нему относились так же, как он относился к беженцам в 2014