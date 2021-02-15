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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 бер, 2022 10:08
change_pm написав: Damien написав:
Думаете, что в в других областных центрах (кроме Киева, Львова, Одессы) дороже будет, когда все беженцы уедут?))
а куди вони поїдуть? додому відбудовуватись? чи взакордон?
Справедливости ради не у всех беженцев дома разрушены. К счастью.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:03
Damien написав:
наткнулся на его посты в этой теме(кстати ещё на русском языке, это он позже переобулся),
Дивне формулювання - людина почала спілкуватись мовою свого народу, а ви це називаєте "перезувся"!!!
Більше б таких Франтів - менше було б приводів тут когось захищати!!!
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:56
vitaliian написав: change_pm написав: Damien написав:
Думаете, что в в других областных центрах (кроме Киева, Львова, Одессы) дороже будет, когда все беженцы уедут?))
а куди вони поїдуть? додому відбудовуватись? чи взакордон?
Справедливости ради не у всех беженцев дома разрушены. К счастью.
100500%, але я наприклад би пострімався жити в пошкодженому будинку, навіть якщо б моя квартира була ціла...
а ну, і звичайно є будинкі цілі і сподіваємосі будуть цілі.
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