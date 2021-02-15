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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2189219021912192
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:08

  change_pm написав:
  Damien написав:Думаете, что в в других областных центрах (кроме Киева, Львова, Одессы) дороже будет, когда все беженцы уедут?))

а куди вони поїдуть? додому відбудовуватись? чи взакордон?

Справедливости ради не у всех беженцев дома разрушены. К счастью.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:56

  vitaliian написав:
  change_pm написав:
  Damien написав:Думаете, что в в других областных центрах (кроме Киева, Львова, Одессы) дороже будет, когда все беженцы уедут?))

а куди вони поїдуть? додому відбудовуватись? чи взакордон?

Справедливости ради не у всех беженцев дома разрушены. К счастью.

100500%, але я наприклад би пострімався жити в пошкодженому будинку, навіть якщо б моя квартира була ціла...

а ну, і звичайно є будинкі цілі і сподіваємосі будуть цілі.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Nemk написав:
  2XL написав:
Nemk написав:[quote="5415702:2XL"]Какая схема получения компенсации за переселенцев, куда нужно подавать заявление?

в дію
Смотрел, не нашёл

потому что еще нет
надо ждать когда появится[/quote]

Зачем же указывает то, чего нет? Говорили о других вариантах подачи сведений, о них и спрашиваю.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:53

Что по чем у кого свежие сдачи есть?
asin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 00:57

  asin написав:Что по чем у кого свежие сдачи есть?

Знайомий на Борщазі здав за 2к+к.п. то що раніше здавав за 7к.
Але то швидше за все на пару місяців "а там подивимось", занадто багато ще невизначеності.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну вроде и неплохо. Есть несколько примеров когда лендлорды ничего не берут кроме коммунальных. Это как новые заселения нуждающимся, прежде всего семьям с детьми, так и уже живущие с довоенных времён.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 08:00

hume мой арендатор отказался платить и съехал, 2к на венике, была 13, выставил за 8 звонят каждый день 3-4 минимум потенциальных, и местные, которые решили под шумок улучшить условия и переселенцы отовсюду, но пока не сдал еще - то животные, то залоговой суммы нет...вообще подумываю на пару недель подождать, поток растет каждый день, все интересуются ценой после войны - а как ее можно сейчас прогнозировать?
Rack
 
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