Справедливости ради не у всех беженцев дома разрушены. К счастью.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 бер, 2022 10:08
Додано: Пон 28 бер, 2022 11:56
100500%, але я наприклад би пострімався жити в пошкодженому будинку, навіть якщо б моя квартира була ціла...
а ну, і звичайно є будинкі цілі і сподіваємосі будуть цілі.
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:04
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
потому что еще нет
надо ждать когда появится[/quote]
Зачем же указывает то, чего нет? Говорили о других вариантах подачи сведений, о них и спрашиваю.
Додано: Сер 06 кві, 2022 00:57
Додано: Сер 06 кві, 2022 07:48
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну вроде и неплохо. Есть несколько примеров когда лендлорды ничего не берут кроме коммунальных. Это как новые заселения нуждающимся, прежде всего семьям с детьми, так и уже живущие с довоенных времён.
Додано: Сер 06 кві, 2022 08:00
hume мой арендатор отказался платить и съехал, 2к на венике, была 13, выставил за 8 звонят каждый день 3-4 минимум потенциальных, и местные, которые решили под шумок улучшить условия и переселенцы отовсюду, но пока не сдал еще - то животные, то залоговой суммы нет...вообще подумываю на пару недель подождать, поток растет каждый день, все интересуются ценой после войны - а как ее можно сейчас прогнозировать?
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