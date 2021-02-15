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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 кві, 2022 11:33
hume написав:
Я соглашусь с тем, что лучше подождать. Пока ситуация очень непонятная. Чем быстрее Киев будет оживать, тем ситуация будет более прогнозируемой. Погоня за сиюминутной прибылью может сыграть злую шутку
цена может расти постепенно, по мере прибывания людей и их трудоустройстве. Добавьте к спросу тысячи семей погорельцев из Гостомеля Ирпеня, Бучи, Бородянки Возможно их будет десятки тысяч. Пока точных цифр нет, но уже ясно что будет сильное давление на относительно целый Киевский рынок аренды.
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vitaliian
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:03
Я об этом же. Если сошедший с ума диктатор не отдаст приказ опять брать Киев
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hume
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:56
BIGor написав:
А чем обоснуете такой совет?
сдавать обустроеную квартиру за пачку сухарей - себе дороже выйдет в итоге.
или сдавать за адекватную цену или пусть стоит замороженая.
2-й вариант на 99% исключен, т.к. это столица. Это центр деловой активности страны как бы там не было.
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Олежан
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:59
hume написав:
Я об этом же. Если сошедший с ума диктатор не отдаст приказ опять брать Киев
Концентрация Искандеров в Беларуси пока не способствует снятию вероятности удара по инфраструктуре, да и вообще правительственному кварталу в случае неудачного хода войны. Уже все маски сняты, отморозки могут разрушить мосты через Днепр, вариантов много, пока не подписан мирный договор - Медведев в открытую пишет о том, что украинцы - это выдумка. Настроения элиты там явно не пораженческие на данный момент.
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Zebra
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Додано: Сер 06 кві, 2022 20:39
hume написав:
Ну вроде и неплохо. Есть несколько примеров когда лендлорды ничего не берут кроме коммунальных. Это как новые заселения нуждающимся, прежде всего семьям с детьми, так и уже живущие с довоенных времён.
Я ничего не беру уже второй месяц, только оплата коммуналки. Независимо выехал из Киева или нет. Если ключи и пустую квартиру не сдал, то плати коммуналку
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Damien
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Додано: Сер 06 кві, 2022 20:48
Damien написав: hume написав:
Ну вроде и неплохо. Есть несколько примеров когда лендлорды ничего не берут кроме коммунальных. Это как новые заселения нуждающимся, прежде всего семьям с детьми, так и уже живущие с довоенных времён.
Я ничего не беру уже второй месяц, только оплата коммуналки. Независимо выехал из Киева или нет. Если ключи и пустую квартиру не сдал, то плати коммуналку
щедро
и это выгодно?
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Олежан
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:22
Олежан , не выгодно. Но люди же не работают, с чего им платить? А им еще и кушать что-то надо
Конечно, есть еще вариант выгнать и самому платить коммуналку
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Damien
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Додано: Чет 07 кві, 2022 04:01
по одному объекту платят комуналь - на ЗУ без работы.
по второму объекту в забугорье работают удаленно, снимают квартриру.
Написали, что платить за 2 квартиры не могут. Готовы организовать вывоз вещей.
Предложил платить комуналь, если есть намерение вернуться, если такого намерения нет, то если хотят - сейчас пусть вывозят или через какое-то время.
Желания сдавать сейчас нет. Ни по более высокой цене ни по низкой.
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rjkz
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