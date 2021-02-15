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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:33

  hume написав:Я соглашусь с тем, что лучше подождать. Пока ситуация очень непонятная. Чем быстрее Киев будет оживать, тем ситуация будет более прогнозируемой. Погоня за сиюминутной прибылью может сыграть злую шутку
цена может расти постепенно, по мере прибывания людей и их трудоустройстве. Добавьте к спросу тысячи семей погорельцев из Гостомеля Ирпеня, Бучи, Бородянки Возможно их будет десятки тысяч. Пока точных цифр нет, но уже ясно что будет сильное давление на относительно целый Киевский рынок аренды.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я об этом же. Если сошедший с ума диктатор не отдаст приказ опять брать Киев
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:56

  BIGor написав:А чем обоснуете такой совет?

сдавать обустроеную квартиру за пачку сухарей - себе дороже выйдет в итоге.
или сдавать за адекватную цену или пусть стоит замороженая.

2-й вариант на 99% исключен, т.к. это столица. Это центр деловой активности страны как бы там не было.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:39

  hume написав:Ну вроде и неплохо. Есть несколько примеров когда лендлорды ничего не берут кроме коммунальных. Это как новые заселения нуждающимся, прежде всего семьям с детьми, так и уже живущие с довоенных времён.

Я ничего не беру уже второй месяц, только оплата коммуналки. Независимо выехал из Киева или нет. Если ключи и пустую квартиру не сдал, то плати коммуналку
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:48

  Damien написав:
  hume написав:Ну вроде и неплохо. Есть несколько примеров когда лендлорды ничего не берут кроме коммунальных. Это как новые заселения нуждающимся, прежде всего семьям с детьми, так и уже живущие с довоенных времён.

Я ничего не беру уже второй месяц, только оплата коммуналки. Независимо выехал из Киева или нет. Если ключи и пустую квартиру не сдал, то плати коммуналку

щедро
и это выгодно?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:22

Олежан , не выгодно. Но люди же не работают, с чего им платить? А им еще и кушать что-то надо
Конечно, есть еще вариант выгнать и самому платить коммуналку
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 04:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

по одному объекту платят комуналь - на ЗУ без работы.
по второму объекту в забугорье работают удаленно, снимают квартриру.
Написали, что платить за 2 квартиры не могут. Готовы организовать вывоз вещей.
Предложил платить комуналь, если есть намерение вернуться, если такого намерения нет, то если хотят - сейчас пусть вывозят или через какое-то время.
Желания сдавать сейчас нет. Ни по более высокой цене ни по низкой.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:51

  vitaliian написав:
  hume написав:Я соглашусь с тем, что лучше подождать. Пока ситуация очень непонятная. Чем быстрее Киев будет оживать, тем ситуация будет более прогнозируемой. Погоня за сиюминутной прибылью может сыграть злую шутку
цена может расти постепенно, по мере прибывания людей и их трудоустройстве. Добавьте к спросу тысячи семей погорельцев из Гостомеля Ирпеня, Бучи, Бородянки Возможно их будет десятки тысяч. Пока точных цифр нет, но уже ясно что будет сильное давление на относительно целый Киевский рынок аренды.

Вы постоянно забывайте о наличии работы и денег у потенциальных арендаторов. У абсолютного большинства доходы упали или вообще исчезли.
tweetsrepeat_com
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:23

  BIGor написав:
  Олежан написав:
  Rack написав:hume мой арендатор отказался платить и съехал, 2к на венике, была 13, выставил за 8 звонят каждый день 3-4 минимум потенциальных, и местные, которые решили под шумок улучшить условия и переселенцы отовсюду, но пока не сдал еще - то животные, то залоговой суммы нет...вообще подумываю на пару недель подождать, поток растет каждый день, все интересуются ценой после войны - а как ее можно сейчас прогнозировать?

мой совет, выставлять за 13 как было и раньше

А чем обоснуете такой совет?

Ну как чем ? Это же Респект, у него всегда только дорожает, независимо ни от чего. )
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 18:31

А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.
zerocool
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