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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 кві, 2022 18:53
zerocool написав:
А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.
Если бы в армию брали с женой и детьми, долярчик тоже мог бы свою сдать.
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vitaliian
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Додано: Чет 07 кві, 2022 19:07
tweetsrepeat_com написав:
постоянно забывайте о наличии работы и денег у потенциальных арендаторов. У абсолютного большинства доходы упали или вообще исчезли
в 2002 я поехал работать в Киев, зарплата была 700грн аренда квартиры 1000грн, жил втроём с друзьями. И то отдавал ползарплаты.
К чему пример, хозяйку не сильно интересовало что у нас зарплаты низкие. Точнее ей было насрать на это. Спрос превышал предложения и цены расти что дурные.
Как раз в те годы начался бум понаехов в Киев. Приходить на просмотр надо было с деньгами, понравилось сразу отслюнявил нужную сумму, а внизу уже ждал следующий арендатор.
С моей работы все снимали либо комнату, либо в однушке жили по 2-3-4 человека.
Не у всех получалось тогда снимать целую квартиру, далеко не у всех.
Не вижу причины почему сейчас понаехов в Киев будет меньше чем в 2002, или в желтых водах будет больше работы чем в Киеве? Некуда им больше ехать, Киев, Днепр, Одесса.
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vitaliian
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Додано: Чет 07 кві, 2022 19:23
zerocool написав:
А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.
Коли моя жінка з молодшою дитиною бігла від обстрілів з однією валізою, вона зустріла незручності, м'яко кажучи, тому що інфраструктура ЗУ, переходів була перевантажена тими, хто вирішив на шару покататись Європою, безоплатно жити, їсти та щось там заробити.
Меня казали про сім'ю, яка здала свое житло у Львові за багато грошей, сами поїхали до Польши, та безкоштовно живуть у родини волонтерів (займаючи місто, яке потрібно справжнім біженцям).
Люди різні. Багато прикладів від щирої допомоги до повного скотства.
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Vlad442
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Додано: Чет 07 кві, 2022 19:25
vitaliian написав: tweetsrepeat_com написав:
постоянно забывайте о наличии работы и денег у потенциальных арендаторов. У абсолютного большинства доходы упали или вообще исчезли
в 2002 я поехал работать в Киев, зарплата была 700грн аренда квартиры 1000грн, жил втроём с друзьями. И то отдавал ползарплаты.
К чему пример, хозяйку не сильно интересовало что у нас зарплаты низкие. Точнее ей было насрать на это. Спрос превышал предложения и цены расти что дурные.
Как раз в те годы начался бум понаехов в Киев. Приходить на просмотр надо было с деньгами, понравилось сразу отслюнявил нужную сумму, а внизу уже ждал следующий арендатор.
С моей работы все снимали либо комнату, либо в однушке жили по 2-3-4 человека.
Не у всех получалось тогда снимать целую квартиру, далеко не у всех.
Не вижу причины почему сейчас понаехов в Киев будет меньше чем в 2002, или в желтых водах будет больше работы чем в Киеве? Некуда им больше ехать, Киев, Днепр, Одесса.
двачую, так і було
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flyman
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Додано: Чет 07 кві, 2022 19:38
v0f41k написав:vladimir07
Ирпень хоть и имеет разрушения меньше чем в Буче, но после войны даже если коммуникации восстановят надолго откажется отрезаным из-за разрушеных мостов.
И рано ещё говорить о том что уцелеет а что останется.
не знаю чи правда, еле мені передали, що сьогодні бачили новину, що обіцють за 2 тижні відновити ж.д міст і запустити ШРТ в Коростеньскому напрямі
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flyman
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2
Додано: Чет 07 кві, 2022 20:48
Vlad442 написав: zerocool написав:
А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.
Коли моя жінка з молодшою дитиною бігла від обстрілів з однією валізою, вона зустріла незручності, м'яко кажучи, тому що інфраструктура ЗУ, переходів була перевантажена тими, хто вирішив на шару покататись Європою, безоплатно жити, їсти та щось там заробити.
Меня казали про сім'ю, яка здала свое житло у Львові за багато грошей, сами поїхали до Польши, та безкоштовно живуть у родини волонтерів (займаючи місто, яке потрібно справжнім біженцям).
Люди різні. Багато прикладів від щирої допомоги до повного скотства.
П і провокація?
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